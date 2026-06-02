‘Educar en Justicia’ pone fin a otra exitosa edición

El programa Educar en Justicia, impulsado por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Educación y Formación Profesional, clausuró el pasado miércoles su edición correspondiente al curso 2025-2026 con la participación de 196 centros educativos de la Región de Murcia.

La iniciativa, puesta en marcha en el curso 2006-2007, tiene como finalidad acercar el funcionamiento de la Administración de Justicia al alumnado y fomentar valores vinculados a la convivencia, el respeto a las normas y la resolución dialogada de conflictos. Durante estos veinte años de trayectoria, más de 600.000 estudiantes han participado en alguna de las actividades desarrolladas en el marco del programa.

El acto de clausura contó con la asistencia del presidente del TSJMU, Manuel Luna Carbonell; el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín; y el fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera. Además del secretario de Gobierno del TSJMU, Javier Parra García, las decanas de los Colegios de Abogados y Procuradores de Murcia, Maravillas Hernández y María Dolores Cantó.

También participaron el magistrado Joaquín Ángel de Domingo Martínez, impulsor y coordinador del programa desde sus inicios, y el magistrado de menores Rafael Romero del Pozo, que asumirá la coordinación de la iniciativa en próximas ediciones.

Durante su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia destacó el valor institucional de un programa que «permite fortalecer la confianza de los jóvenes en las instituciones, fomentar una cultura de respeto a las normas y trasladar la función constitucional que desempeñan jueces y magistradas en la protección de los derechos y libertades». Asimismo, valoró «la implicación voluntaria y sostenida de integrantes de la carrera judicial de la Región de Murcia, que dedican parte de su tiempo y experiencia a una labor pedagógica especialmente valiosa para la convivencia y la formación cívica de las nuevas generaciones».

El programa contempla tres modalidades de participación dirigidas a alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. La modalidad más extendida, en la que han participado 136 centros educativos, consiste en la implantación de la figura del Juez de Paz Educativo, mediante la formación de alumnado mediador para intervenir en conflictos surgidos en el entorno escolar.

La segunda modalidad permite al alumnado asistir a encuentros y charlas con magistrados y magistradas del TSJMU para conocer el funcionamiento de los órganos judiciales y el papel constitucional del Poder Judicial. En esta edición han participado 30 centros de forma presencial y 61 en formato ‘online’.

La tercera modalidad, destinada a estudiantes de Educación Secundaria y Formación Profesional que desempeñan funciones de mediación en sus centros, permite asistir a juicios de menores y conocer de forma directa el funcionamiento de esta jurisdicción. Un total de 25 centros educativos participaron este curso en esta actividad.

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Es fundamental enseñar a los alumnos el funcionamiento de la Administración de Justicia, ya que, entre otras cosas, les ayuda a comprender los derechos y deberes que tienen como ciudadanos, al tiempo que contribuye a fomentar el respeto por las leyes. Además, fortalece los valores democráticos, desarrolla el pensamiento crítico y promueve una participación responsable en la sociedad desde edades tempranas, así como el respeto por la resolución pacífica de conflictos.