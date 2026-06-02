Diseño Universal para el Aprendizaje: Entrevista a Coral Elizondo (parte 2)

Continuamos con la segunda parte de la entrevista a la experta en el Diseño Universal para el Aprendizaje, Doña Coral Elizondo, con motivo de su visita a la Región el próximo 15 de junio, gracias a la asociación APOEMUR. A continuación la segunda parte:

Coral define el DUA como un marco de diseño pedagógico que nos guía en el diseño de entornos de aprendizaje, inclusivos, accesibles, equitativos y desafiantes, por lo tanto no contempla reducir la exigencia curricular.

En sistemas educativos con ratios altas, escasez de recursos y docentes sobrecargados, ¿es el DUA una propuesta científicamente viable a gran escala o corre el riesgo de convertirse en un modelo ideal difícilmente aplicable fuera de contextos privilegiados?

Es verdad que el profesorado trabaja en condiciones muy complejas y sería injusto hablar de inclusión ignorando esa realidad. La sobrecarga existe y muchas veces faltan recursos, tiempos y apoyos. Me gusta incidir siempre en la necesidad de recursos para la inclusión, no se puede garantizar la inclusión a coste cero.

Ahora bien, creo que el DUA no debe entenderse como hacer más cosas, o añadir más trabajo, sino como tomar mejores decisiones pedagógicas. No se trata de diseñar veinte actividades distintas para veinte alumnos, porque eso sería inviable. Se trata de crear propuestas más flexibles, accesibles y bien estructuradas que beneficien al conjunto del aula. El problema es que muchas veces hemos entendido la atención a la diversidad desde modelos muy individualizados y reactivos, donde todo depende de adaptar después. El DUA propone justamente lo contrario: anticiparse a la variabilidad desde el diseño. ¿Hace falta inversión, formación y cambios organizativos? Sin duda. La inclusión no puede recaer únicamente sobre la buena voluntad del docente. Pero también creo que hay muchos profesores haciendo prácticas inclusivas valiosas.

Muchas familias y docentes sienten incertidumbre ante los cambios educativos actuales. ¿Qué mensaje le gustaría transmitirles sobre cómo el DUA puede ayudar a construir aulas más humanas y motivadoras?

Les diría que educar desde el DUA no significa perder el rumbo, sino volver a poner a la persona en el centro de la educación, es recuperar el humanismo en la educación.

Vivimos en un momento de mucho ruido educativo, de cambios rápidos y, a veces, de cierta polarización. Pero hay algo que no cambia: todos necesitamos sentirnos capaces, comprendidos y parte del grupo para aprender. Cuando un aula está diseñada desde la accesibilidad, la participación y el respeto a la diversidad, no solo mejora el aprendizaje académico. También mejora el bienestar, la motivación y la convivencia.

¿Cómo imagina la escuela del futuro si los principios del DUA llegaran a aplicarse de forma real y coherente en todo el sistema educativo?

Imagino una escuela más flexible, más humana y menos obsesionada con la homogeneidad. Una escuela donde la diferencia no se viva como un problema que hay que corregir, sino como una característica natural de cualquier grupo humano. Donde el estudiante pueda participar de maneras diversas, donde existan múltiples caminos para aprender y donde la evaluación sirva para acompañar el proceso, para ajustar la pedagogía, no solo para clasificar y segregar.

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También imagino una escuela donde el profesorado y los equipos y departamentos de orientación no se sientan solos, porque la inclusión no puede depender únicamente del esfuerzo individual.