El Colegio Alfonso X el Sabio de La Unión estrena nuevo tobogán

Jornada de ilusión y muchas sonrisas en el CEIP Alfonso X el Sabio de La Unión. La comunidad educativa celebró la puesta en marcha de un nuevo tobogán que promete convertirse en el epicentro de la diversión y el esparcimiento de los más jóvenes del municipio durante sus recreos.

El acto inaugural contó con el apoyo de la comunidad escolar. Durante la presentación, la directora del centro dirigió unas palabras de agradecimiento a todas las familias presentes, destacando el valor de la colaboración entre los hogares y el colegio para hacer realidad mejoras tan deseadas por los niños.

El momento más esperado de la jornada llegó a la hora del tradicional corte de cinta. En esta ocasión, dos alumnos de la clase de 5 años tuvieron el honor de cortar la cinta que estaba atada a un globo de helio y, en el mismo instante en que la cortaron, este se elevó hacia el cielo bajo la atenta y entusiasta mirada de todos los asistentes.

Tras este simbólico gesto, se dio rienda suelta a la diversión. Los niños y niñas del colegio estaban encantados de poder contar con esta instalación que les permitirá pasar divertidos momentos dentro de su jornada escolar.

De forma ordenada y llenos de emoción, todos los alumnos pudieron inaugurar el tobogán, estrenándolo entre risas y carreras.

Con esta nueva infraestructura, el CEIP Alfonso X el Sabio finaliza un salto cualitativo en su oferta lúdica, fomentando el juego al aire libre, la convivencia y el ejercicio físico.

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Las caras de felicidad de los pequeños al deslizarse por primera vez dejaron claro que el estreno fue todo un éxito para la gran familia que compone este colegio del municipio de La Unión.