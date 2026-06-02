Una charla sobre el autismo reúne a más de 200 personas

El CEIP Don Florentino Bayona de Mula, en colaboración con Autismo España y Talentismo Murcia, organizó un encuentro clave para derribar barreras y cambiar la mirada hacia la neurodivergencia en el teatro Lope de Vega de la localidad, que se quedó pequeño ante la abrumadora respuesta de la comunidad.

Así, el centro coordinó con gran éxito una jornada de difusión y sensibilización sobre el autismo en un evento que logró congregar a más de 200 asistentes, por lo que se convirtió en un hito para la comunidad educativa y social de la comarca.

La cita no solo atrajo a docentes, padres y madres de alumnos, sino que contó con una destacada representación de los equipos directivos de los centros escolares de la zona, de equipos de orientación y de los máximos responsables de la gestión política y social de la localidad. Todos ellos unidos bajo un mismo propósito: aprender, comprender y avanzar hacia una sociedad plenamente inclusiva.

El evento contó con el respaldo y patrocinio de dos entidades referentes en el sector, Autismo España y Talentismo Murcia, cuyo apoyo fue fundamental para hacer realidad un encuentro de este calado.

Marisol Conesa, psicóloga en ejercicio y mujer autista, ofreció una ponencia magistral cargada de rigor profesional y vivencias personales que logró conmover a todo el auditorio.

Conesa presentó la inspiradora campaña ‘Tantas formas de Brillar’, articulando un discurso en primera persona que desmontó mitos y arrojó luz sobre la realidad del espectro autista.

A lo largo de su intervención, los asistentes pudieron adentrarse en el día a día de las personas autistas, entendiendo que el éxito no radica en la uniformidad, sino en saber potenciar el brillo único de cada individuo.

Fue un encuentro dinámico que propició una intensa interacción entre la ponente y el público, invitando a todos los presentes a cambiar la mirada y a ponderar, con equilibrio, tanto las inmensas cualidades como las dificultades reales a las que se enfrenta este colectivo.

Un paso firme hacia el futuro

Desde la organización del CEIP Don Florentino Bayona quieren trasladar su más profundo agradecimiento a Marisol Conesa por su generosidad y valentía, a las instituciones patrocinadoras por su confianza, al Ayuntamiento de Mula por su total disposición, y a cada uno de los asistentes que dedicaron su tiempo a formarse en empatía.

«Entre todos, seguro que iremos aprendiendo a que esta sociedad sea más justa e inclusiva para todos», destacaron desde el equipo organizador al cierre del evento.

La jornada concluyó con un mensaje que resonó con fuerza en el auditorio y que resume el espíritu de este encuentro: «Todos sumamos, juntos multiplicamos».

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Mula, en definitiva, demostró que, cuando la educación, las instituciones y la ciudadanía se dan la mano, el camino hacia la verdadera inclusión es imparable.