El CEIP Virgen de Guadalupe lleva a cabo el proyecto eTwinning ‘Green Heart, Happy Earth’ para proteger la naturaleza

Los alumnos y alumnas del tercer ciclo del CEIP Virgen de Guadalupe, en la localidad de Guadalupe de Maciascoque, están participando en un emocionante proyecto eTwinning llamado ‘Green Heart, Happy Earth’, dirigido por la coordinadora del proyecto eTwinning, Margaret C. García. Gracias a esta experiencia internacional, estudiantes de diferentes países, como Turquía, Italia, Serbia y Croacia, trabajan juntos para aprender cómo proteger la naturaleza y cuidar el medio ambiente.

El principal objetivo de este proyecto es ayudar a los niños y niñas a desarrollar una mayor conciencia ambiental. A través de actividades creativas, juegos, investigaciones y trabajos en equipo, los participantes descubren la importancia de los bosques y aprenden cómo nuestras acciones diarias pueden ayudar a salvar el planeta.

Durante el proyecto, el alumnado realiza tareas relacionadas con el reciclaje, el ahorro de energía y agua, y el respeto por los espacios naturales. Además, aprende a reutilizar materiales y a adoptar hábitos de vida más sostenibles que podrán aplicar tanto en el colegio como en casa.

Uno de los aspectos más interesantes de ‘Green Heart, Happy Earth’ es la colaboración con estudiantes de otros países europeos. Gracias a las herramientas digitales, los niños y niñas comparten ideas, crean actividades conjuntas y descubren nuevas culturas mientras trabajan por un objetivo común: construir un futuro más verde y saludable.

Este proyecto también ayuda a mejorar el trabajo cooperativo, la creatividad y el uso responsable de las nuevas tecnologías. Los estudiantes no solo aprenden contenidos importantes sobre el medio ambiente, sino que también desarrollan valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto por la naturaleza.

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Con iniciativas como esta, el CEIP Virgen de Guadalupe demuestra que pequeñas acciones pueden lograr grandes cambios.