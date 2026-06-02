El CEIP Las Lágrimas culmina una V Semana de la Convivencia con un carácter único

La alumna de origen chino Maiqi Chao, como ejemplo de inclusión, protagonista de un cortometraje realizado por su compañeros de quinto curso de Primaria, cómo comunicarse con el lenguaje de signos y un amplio amalgama de actividades de adquisición de herramientas que fortalecen la cohesión social y humana integraron el programa de la V Semana de la Convivencia Pacífica del CEIP Nuestra Señora de Las Lágrimas, en Cabezo de Torres.

Un colegio donde todos son diferentes, pero, a su vez, importantes, con valores personales y particulares que aprendieron a apreciar y valorar, incluida la memoria histórica de quienes hicieron posible nuestra sociedad actual, así como que este colegio sea un compendio de personas, culturas y razas.

Y es que varios alumnos del colegio grabaron podcast acerca de quienes poblaron el entorno del centro antes y después de la fundación de la ciudad de Murcia, que fueron visionados por el resto del alumnado, además de otros coloquios previos.

También hubo protagonismo para la música y el baile como elementos cohesionadores, todo ello expuesto en un noticiero diario audiovisual cuya realización estuvo a cargo de alumnos del taller de radio del colegio.

Se trata de una Semana de la Convivencia Pacífica única con estas características en un centro educativo. Por ello, la concejala de Educación del municipio de Murcia, Belén López Cambronero, quiso estar presente en el acto de clausura del pasado viernes, con un discurso que giró en torno a la riqueza del mestizaje de la sociedad murciana, que se caracteriza por su acogida, «como bien representa el corazón que aparece en el escudo de la ciudad, y que tan bien representa nuestro 1200 aniversario, con los diversos pueblos ancestrales que habitaron nuestro entorno, como se ve en nuestra sociedad, y en este colegio», afirmó. También estuvo, como representante público de la Alcaldía pedánea de Cabezo de Torres, José Luís Bernabé Lorca.

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Además, alumnos voluntarios forman parte de los mediadores, que velan por que los valores que trata de inculcar esta Semana de la Convivencia Pacífica estén presentes durante el curso académico, dentro de un programa que el Poder Judicial regional y la Consejería de Educación implantan en los centros educativos demandantes, y cuyo acto institucional de clausura tuvo lugar la pasada semana, con representación del colegio.