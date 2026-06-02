Caravaca clausura las Jornadas de Educación Vial con entrega de premios

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha desarrollado una nueva edición de las Jornadas de Educación Vial, una iniciativa impartida por la Policía Local que este año ha contado con la participación de más de 400 escolares de quinto curso de Primaria de los centros educativos del casco urbano y las pedanías del municipio.

Las jornadas, desarrolladas con carácter inclusivo a través de sesiones adaptadas al alumnado del centro de educación especial Ascruz, han tenido lugar en el Parque Municipal de Educación Vial, combinando sesiones teóricas en el aula con actividades prácticas en pista.

El concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Educación del Ayuntamiento, Pepe Fernández Tudela, ha remarcado durante el acto de clausura «la importancia de inculcar desde edades tempranas hábitos responsables y seguros en el uso de la vía pública, favoreciendo además valores de convivencia y respeto».

Además, el edil ha agradecido la implicación de los centros educativos, profesorado y familias, así como el trabajo desarrollado por la Policía Local y, especialmente, por el agente tutor encargado de las jornadas.

Durante las sesiones formativas, los escolares han trabajado aspectos relacionados con el comportamiento adecuado en la vía pública, tanto como peatones como usuarios y ocupantes de vehículos, aprendiendo normas básicas de circulación y prevención de riesgos.

Las charlas también han incidido en la importancia de la movilidad sostenible y del respeto al medio ambiente en los desplazamientos cotidianos.

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Como colofón a las jornadas, se ha celebrado la entrega de premios del concurso de dibujo de Educación Vial. El primer premio ha sido para Sheila Cañas González, alumna del colegio Nuestra Señora de la Consolación, por el trabajo titulado ‘Respetar las normas salva vidas’, recibiendo como premio una bicicleta y un casco. El segundo premio ha recaído en Marta Sánchez Caro, del colegio De la Santa Cruz, por el dibujo ‘Recomendaciones para evitar accidentes’, siendo premiada con material de dibujo y lectura. Por su parte, el tercer premio ha sido para Ana Molina Martínez, del colegio La Santa Cruz, por el trabajo titulado ‘Todos respetamos las normas de tráfico’, obteniendo igualmente material de dibujo y lectura.