Alumnos del Colegio Pérez Abadía, finalistas del VI Concurso de Podcast Escolar de RNE
¿Alguna vez habías escuchado una entrevista a un brócoli? Pues ahora tienes la oportunidad de hacerlo de la mano de los alumnos de 2º de Primaria del Colegio Pedro Pérez Abadía, que le han hecho preguntas a esta verdura. Además, presentaron el podcast a la VI Edición del Concurso de Podcast Escolar que RNE organiza en colaboración con la plataforma Elocuencias y han quedado entre los diez primeros finalistas.
El Concurso de Podcast Escolar es una iniciativa que acerca la radio a las aulas y convierte el podcast en una herramienta educativa para aprender, expresarse y trabajar en equipo.
Los ganadores se anunciarán en las próximas semanas, y aunque los alumnos de 2º de Primaria del Colegio Pérez Abadía no saben si finalmente conseguirán el primer puesto, el mero hecho de encontrarse entre los finalistas, afirman, ya es todo un orgullo.
El vídeo del proceso se encuentra en https://elocuencias.com/podcast/entrevista-a-un-brocoli.
- En directo: Jaén Paraíso Interior-ElPozo Murcia
- Cáritas deja a más de veinte de sus empleados en la calle en la Región de Murcia
- Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: 'Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías
- Los 'Chernóbil urbanísticos' y esqueletos 'fantasma' que dejó la crisis del ladrillo en la Región de Murcia
- El Águilas FC logra el ascenso a Primera RFEF
- Otra puerta distinta para el UCAM Murcia en el play off de la ACB
- Los Alcázares construye su mayor defensa para evitar las inundaciones
- Rebeca Pérez, una murciana de dinamita en la Glorieta