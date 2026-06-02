Alumnos del Colegio Pérez Abadía, finalistas del VI Concurso de Podcast Escolar de RNE

¿Alguna vez habías escuchado una entrevista a un brócoli? Pues ahora tienes la oportunidad de hacerlo de la mano de los alumnos de 2º de Primaria del Colegio Pedro Pérez Abadía, que le han hecho preguntas a esta verdura. Además, presentaron el podcast a la VI Edición del Concurso de Podcast Escolar que RNE organiza en colaboración con la plataforma Elocuencias y han quedado entre los diez primeros finalistas.

El Concurso de Podcast Escolar es una iniciativa que acerca la radio a las aulas y convierte el podcast en una herramienta educativa para aprender, expresarse y trabajar en equipo.

Los ganadores se anunciarán en las próximas semanas, y aunque los alumnos de 2º de Primaria del Colegio Pérez Abadía no saben si finalmente conseguirán el primer puesto, el mero hecho de encontrarse entre los finalistas, afirman, ya es todo un orgullo.

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El vídeo del proceso se encuentra en https://elocuencias.com/podcast/entrevista-a-un-brocoli.