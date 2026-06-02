Los alumnos y alumnas de sexto de Primaria del CEIP Santa Rosa de Lima de El Palmar estrenaron su ópera infantil el pasado viernes 29 de mayo. El estreno fue el final de un proceso que comenzó a principio de curso dentro del proyecto Lóva del teatro Real.

Fue para todos muy emocionante llegar al final del proceso y estrenar en el Teatro Bernal la ópera realizada como creación colectiva.

Y es que la clase se convirtió en una compañía de ópera el pasado mes de spetiembre y durante todo el curso el alumnado ha navegado por un proceso lleno de dinámicas y retos que le han servido para cohesionarse como grupo e ir tomando decisiones para construir la obra.

El tema de la ópera eran «los sueños»; en concreto, la necesidad de tener paciencia y esfuerzo para cumplirlos.

El alumnado de sexto del CEIP Santa Rosa de Lima estrena su ópera en el Teatro Bernal

El alumnado se dividió en profesiones para trabajar. Iluminadores, guionistas, músicos, directora de producción, relaciones públicas, responsable de vestuario y maquillaje, escenografia e intérpretes lo dieron todo en el escenario.

Por su parte, los maestros David y Mamen facilitaron el proceso.

Los alumnos y alumnas de CEIP Santa Rosa de Lima se declaran muy orgullosos de tener el proyecto Lóva estable en el colegio.

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El pasado viernes fue, en definitiva, un día increíble para todo el centro, desde el que agradecen al Teatro Bernal y a Verónica, presidenta de la junta vecinal, que les facilitaran un espacio «tan maravilloso».