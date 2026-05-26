Un viaje al corazón de la cultura clásica: XVIII Exposición de Artes Plásticas del Colegio El Taller

El Colegio El Taller inauguró el pasado jueves 21 de mayo su XVIII Exposición de Artes Plásticas, una cita ya consolidada en la vida cultural del centro y que este año se presenta bajo el evocador lema ‘Un viaje al corazón de la cultura clásica’.

En esta edición, el centro ha dado un paso más al unir las tres disciplinas artísticas en el acto inaugural, donde se entrelazaron la pintura, la música y el teatro en una puesta en escena que emocionó a las familias y a toda la comunidad educativa. Esta combinación permitió que el público disfrutara no solo de las obras plásticas, sino también de interpretaciones musicales y pequeñas representaciones teatrales inspiradas en mitos y escenas de la antigüedad, creando una experiencia inmersiva y única.

Algunas obras de la muestra en el Mudem. | L.O.

La exposición forma parte de un proyecto bianual en el que, durante dos cursos, el alumnado investiga y crea en torno a una misma temática. El resultado es un recorrido artístico que abarca desde mosaicos romanos reinterpretados hasta esculturas inspiradas en los dioses del Olimpo, pasando por cerámicas, frisos, maquetas y trabajos que muestran la riqueza del mundo grecorromano a través de la mirada de los estudiantes.

La dirección del centro ha querido destacar el compromiso del claustro de profesores, cuya dedicación permite que la cultura siga siendo un pilar fundamental en la formación del alumnado. Su labor, que integra artes plásticas, música y teatro, impulsa a los estudiantes a expresarse, investigar y crear con libertad y entusiasmo.

Los alumnos visitan la muestra. | L.O.

El reconocimiento más especial es, sin duda, para el alumnado, verdadero protagonista de esta edición. Su esfuerzo, creatividad y pasión han dado vida a una exposición que sorprende por su calidad y sensibilidad, y que invita a viajar en el tiempo a través del arte.

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La comunidad educativa anima a todas las familias y visitantes a disfrutar de esta muestra única. No dejes pasar la oportunidad de visitarla en las instalaciones del Mudem de Molina de Segura, donde estará disponible hasta el 12 de junio.