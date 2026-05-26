La UMU celebra la I Jornada Francófona de Primaria

La Universidad de Murcia celebró el pasado viernes 15 de mayo, en el Centro Social Universitario del Campus de Espinardo, la I Jornada Francófona de Primaria de la Región de Murcia, una iniciativa educativa y cultural que reunió a cerca de 300 alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educación Primaria procedentes de distintos centros educativos de la Región. La actividad se desarrolló en un ambiente dinámico, participativo y festivo, con el objetivo de acercar la lengua y la cultura francesas al alumnado desde edades tempranas a través de metodologías lúdicas e innovadoras.

La jornada estuvo organizada por el profesorado del área de francés del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, en colaboración con la Asociación de Profesores de Francés de la Región de Murcia (APFRM), entidades comprometidas con la promoción y el fortalecimiento de la enseñanza del francés en el ámbito educativo regional.

El acto inaugural contó con la presencia de M.ª Isabel de Vicente Yagüe Jara, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, quien quiso respaldar personalmente esta primera edición de la jornada. Durante su intervención, destacó la importancia de impulsar actividades que favorezcan el aprendizaje de lenguas extranjeras desde las primeras etapas educativas y subrayó el compromiso permanente de la Facultad de Educación con todas aquellas iniciativas destinadas a promover y visibilizar la lengua francesa en la Región de Murcia.

En esta primera edición participaron los siguientes centros educativos: CEIP La Flota (Murcia), Colegio Herma (Murcia), CEIP María Auxiliadora (Cabezo de Torres), CEIP Juan de la Cierva (Casillas), CEIP Nuestra Señora del Rosario (Puente Tocinos), CEIP Cristo de la Expiración (Santa Cruz), CEIP Nuestra Señora del Rosario (Torre Pacheco), Colegio Sabina Mora (La Unión), Colegio Hispania (Cartagena), CEIP San Félix (Zarandona), Colegio Maristas La Fuensanta (Murcia), CEIP Príncipe de España (Alhama de Murcia), CEIP Alfonso X El Sabio (Lorca), CEIP Pérez de Hita (Lorca), CEIP La Paz (San Javier), CEIP Nuestra Señora del Rosario (Fuente Librilla) y CEIP Fuensanta Caravaca Hernández (Santomera).

A lo largo de toda la mañana, el alumnado participó en diferentes talleres y actividades diseñadas para trabajar las distintas destrezas lingüísticas del francés de una forma cercana y motivadora. La comprensión oral se abordó mediante canciones francófonas actuales en las que los estudiantes debían identificar vocabulario y expresiones concretas, favoreciendo así la escucha activa y la familiarización con la pronunciación y la musicalidad del idioma. Del mismo modo, la expresión oral ocupó un lugar protagonista a través de dinámicas musicales y juegos comunicativos que animaban al alumnado a expresarse en francés de manera espontánea y natural.

La organización de la jornada contó además con la colaboración fundamental de un amplio grupo de voluntarios formado por estudiantes del Grado en Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, especialmente de la mención en Lengua Extranjera: Francés, así como de las dos auxiliares de conversación de francés que actualmente desarrollan su labor en la facultad.

Asimismo, la jornada tuvo el privilegio de contar con el apoyo y la presencia de M.ª Ángeles Solano Rodríguez, profesora jubilada del área de francés del Departamento de Didáctica de la Lengua de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.

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Como complemento cultural a esta I Jornada Francófona, alumnado, profesorado y voluntariado pudieron disfrutar también de croissants artesanales elaborados por el Obrador de Lucie, situado en Altorreal (Murcia).