La red de radios escolares se encuentra en Murcia

El I encuentro de la Red de Radios Escolares reunió la pasada semana en Murcia a los 12 centros educativos que forman parte de este proyecto y a profesionales de los medios de comunicación.

El encuentro, que inauguró el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, tuvo como objetivo poner en común las experiencias de los centros educativos que cuentan con una radio escolar o con programas de pódcast.

Marín explicó que «la creación de una Red de Radios Escolares es un proyecto piloto iniciado este curso con el propósito de coordinar y orientar a los múltiples colegios e institutos que tienen en funcionamiento o quieren poner en marcha emisoras de radio o plataformas de pódcast».

En la primera fase del proyecto se ha seleccionado a una serie de centros, tanto de Primaria como de Secundaria, que ya cuentan con radios y cuyos docentes han recibido formación específica. A partir del próximo curso se ampliará el número de centros que formarán parte de esta red.

Los colegios que participan en esta experiencia piloto son: Mariano Aroca (Murcia), Maestro Francisco Martínez Bernal (Molina de Segura), Nuestra Señora de La Asunción (Alcantarilla), Príncipe Felipe (Jumilla) y CRA El Sabinar (Moratalla). Los IES son: Alfonso X El Sabio, Infante Don Juan Manuel y Ramón y Cajal, en Murcia; Las Salinas del Mar Menor y colegio Miralmonte, en Cartagena; Sabina Mora (Roldán -Torre Pacheco) y Miguel Hernández (Alhama de Murcia).

En la jornada se entregó una placa a los centros embajadores de la Red de Radios, los alumnos participantes en las radios realizaron una entrevista al consejero y presentaron sus buenas prácticas el colegio Príncipe Felipe (Jumilla) -ganador del Primer Premio Mentes AMI de la Fundación Atresmedia por su radio-, el IES Alfonso X (Murcia), el CEIP La Asunción (Alcantarilla), el CRA El Sabinar (Moratalla) y el IES Sabina Mora (Torre Pacheco).

Además, participarán los profesionales de la radio Pilar Pareja (Fundación COPE), Carmen Campos, Marta Ruiz (COPE), Ángel Alonso (Onda Cero), Ruth García (Cadena SER), Marta Ferrero (Onda Regional de Murcia) y Evelyn Piñero (Radio Compañía).

Más de 200 participantes

En el encuentro participaron 230 personas, entre docentes, equipos directivos, alumnado y periodistas. Durante la jornada se trató sobre técnicas de locución y manejo de la voz en entornos radiofónicos, producción y creación de contenidos de ficción sonora en el aula, y se mostraron experiencias de éxito en el ámbito de la comunicación y el periodismo escolar.

El titular de Educación destacó que «este tipo de proyectos, que fomentan el uso de la radio escolar como herramienta pedagógica, promueven la inclusión, despiertan la creatividad del alumnado, promueven el trabajo en equipo y mejoran la expresión y la comunicación oral».

El alumnado participante tiene un papel activo y creativo en el diseño, producción y difusión de contenidos radiofónicos y podcast educativos.

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En el proyecto de radio escolar, los alumnos, entre otras cosas, se encargan de la elaboración de programas de radio y/o podcast, estudian los diferentes géneros y estilos radiofónicos, como entrevista, informativos, ficción sonora y programas en directo, y al mismo tiempo se familiarizan con el manejo de equipos y dispositivos propios de la radio escolar, como mesas de sonido, micrófonos, auriculares, sistemas de grabación y aplicaciones digitales de edición y publicación de audio.