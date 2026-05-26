Lo que ocurrió en La Vall d’Uixó dejó huella

Hay encuentros que terminan al cerrar una puerta.

Y hay otros que permanecen dentro mucho tiempo después.

Lo vivido en La Vall d’Uixó fue uno de esos momentos difíciles de olvidar. Allí, agentes tutores de distintos puntos del país compartieron mucho más que formación. Compartieron vocación, experiencias y una misma forma de entender la protección de la infancia y la adolescencia.

Detrás de cada uniforme había profesionales comprometidos con la prevención, la escucha y la cercanía hacia la comunidad educativa. Policías que creen en la formación continua y en la importancia de construir confianza antes de que aparezcan los problemas.

Y eso solo ocurre plenamente en encuentros presenciales.

En una época marcada por la distancia y las pantallas, jornadas como esta recuerdan el enorme valor del contacto humano. Las conversaciones sinceras, el intercambio de experiencias y el sentimiento de pertenecer a una misma misión generan un clima difícilmente comparable a cualquier otro formato.

Entre las intervenciones, los talleres y las experiencias compartidas, quedó una sensación clara. La prevención más eficaz no nace desde la distancia, sino desde la capacidad de comprender lo que sucede dentro de un aula. En La Vall d’Uixó, los agentes tutores llevaron esa realidad al encuentro de manera viva, cercana y práctica, representando dinámicas y talleres que reflejan el trabajo silencioso que cada día se realiza con menores y adolescentes. Porque detrás de cada actuación preventiva hay algo mucho más importante que un protocolo. Hay escucha, sensibilidad y presencia.

La Vall d’Uixó no fue solo una jornada de trabajo.

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Fue uno de esos espacios singulares que atraviesan la piel y recuerdan que educar, acompañar y proteger siempre deben caminar de la mano.