Pequenoticias
La ‘II Active Night’ del Divino Maestro de Las Torres de Cotillas llena de deporte y solidaridad el colegio
L.O.
El colegio Divino Maestro celebró la segunda edición de su ‘Active Night’, cuyo objetivo es apoyar la labor misionera en el mundo impulsando la convivencia educativa de la mano del deporte y el espíritu solidario. A este evento, que tuvo lugar el pasado viernes 15 de mayo, asistió el concejal de Juventud y Deportes de Las Torres de Cotillas, Sergio Jornet.
Con gran participación de familias, alumnado y profesores, la jornada incluyó diversas actividades: talleres de zumba, baloncesto y fútbol 3x3, bádminton, tiro con arco, una masterclass de baile, colchonetas hinchables, circuito de psicomotricidad, sorteo de regalos y el «trochimoche», un deporte propio del colegio.
El carácter misionero es una de las principales señas de identidad del Divino Maestro, con proyectos realizados en países como el Congo, Perú, Colombia y Venezuela. Así, en esta velada la venta de pulseras solidarias, bocadillos y bebidas sirvió para recaudar fondos que se destinarán a iniciativas como la construcción de aulas en el Congo o la mejora de centros en Latinoamérica.
- Baixauli prescinde de un peso pesado de los tres últimos rectores
- Rebeca Pérez se rodea de tres superconcejales en su nuevo equipo de Gobierno
- En directo: Real Murcia-Eldense
- El escurridizo delincuente 'El Gorreta' se lía a tiros contra los policías que van a detenerlo en San Pedro del Pinatar y logra huir
- Liga Endesa: Casademont Zaragoza - UCAM Murcia, en directo
- Pasadena, Góspel, El Ahorcado Feliz… los bares que triunfaron en la Murcia que salía sin mirar el móvil
- Niños de 10 años de la Región de Murcia desnudan con IA a sus compañeras de clase
- El King Kong de piedra que vigila una de las rutas más espectaculares de Murcia