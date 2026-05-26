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La ‘II Active Night’ del Divino Maestro de Las Torres de Cotillas llena de deporte y solidaridad el colegio

La jornada incluyó diversas actividades, incluso colchonetas hinchables.

La jornada incluyó diversas actividades, incluso colchonetas hinchables. / AYTO. LAS TORRES DE COTILLAS

L.O.

El colegio Divino Maestro celebró la segunda edición de su ‘Active Night’, cuyo objetivo es apoyar la labor misionera en el mundo impulsando la convivencia educativa de la mano del deporte y el espíritu solidario. A este evento, que tuvo lugar el pasado viernes 15 de mayo, asistió el concejal de Juventud y Deportes de Las Torres de Cotillas, Sergio Jornet.

Con gran participación de familias, alumnado y profesores, la jornada incluyó diversas actividades: talleres de zumba, baloncesto y fútbol 3x3, bádminton, tiro con arco, una masterclass de baile, colchonetas hinchables, circuito de psicomotricidad, sorteo de regalos y el «trochimoche», un deporte propio del colegio.

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El carácter misionero es una de las principales señas de identidad del Divino Maestro, con proyectos realizados en países como el Congo, Perú, Colombia y Venezuela. Así, en esta velada la venta de pulseras solidarias, bocadillos y bebidas sirvió para recaudar fondos que se destinarán a iniciativas como la construcción de aulas en el Congo o la mejora de centros en Latinoamérica.

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