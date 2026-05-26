Diseño Universal para el Aprendizaje: Entrevista a Coral Elizondo (Parte 1)

Con motivo de la cercana visita a Murcia de la experta en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Coral Elizondo, que vendrá a la Región a ofrecer un taller sobre dicha materia el lunes 15 de junio de 2026, invitada por la asociación APOEMUR, tengo el honor de hacerle una breve entrevista que dividiremos en dos artículos. A continuación, la primera parte:

La pregunta inicial obligada para la experta maestra, psicóloga, orientadora y escritora, es: ¿qué entendemos por DUA?

El Diseño Universal para el Aprendizaje, conocido como DUA, es un marco pedagógico que nos invita a diseñar la enseñanza teniendo en cuenta, desde el inicio, la diversidad real del alumnado. Parte de una idea muy sencilla, la idea de que el estudiante promedio no existe, contemplando la variabilidad humana como algo natural, no excepcional.

El DUA no consiste en hacer adaptaciones después, habitualmente cuando alguien no llega, sino en diseñar mejor desde el principio para que más personas puedan acceder, pertenecer, participar y aprender con sentido. A veces se piensa que el DUA es ofrecer muchas actividades o usar metodologías llamativas, pero en realidad es algo mucho más profundo: es una manera de mirar la enseñanza desde la ética y la accesibilidad. Nos invita a preguntarnos constantemente qué barreras genera el contexto y cómo podemos flexibilizar el diseño sin perder rigor.

¿Qué experiencia personal llevó a Coral Elizondo a dedicar gran parte de su trayectoria profesional a la educación inclusiva y al Diseño Universal para el Aprendizaje?

No hay una experiencia concreta y personal que me lleve a dedicar mi trayectoria profesional a este tema. Pero podría decir que nace de la propia observación y de la escucha del sufrimiento. Como maestra, orientadora y psicóloga he acompañado durante muchos años a alumnado que quedaba fuera de las oportunidades de aprendizaje, y muchas veces no por falta de capacidad, sino porque el sistema esperaba que todos aprendieran de la misma manera y al mismo ritmo.

He visto mucho sufrimiento en estudiantes, en sus familias, pero también en docentes agotados y esto te transforma profundamente. El compromiso con acompañar, asesorar y ayudar, en y desde la educación, me llevó a encontrar en la educación inclusiva en general, y en el DUA en particular, un marco ético que me ayudó a poner estructura y fundamento a algo que llevaba años sintiendo: que el problema muchas veces no está en el estudiante, sino en diseños demasiado rígidos para una realidad humana enormemente diversa.

Coral Elizondo defiende una educación más flexible y personalizada, pero algunos investigadores, sobre todo de corrientes filosóficas, advierten del riesgo de difuminar, con el DUA, los contenidos académicos: ¿cómo respondería a quienes consideran que ciertas aplicaciones del DUA pueden reducir la exigencia curricular?

Creo que hay errores conceptuales sobre lo que es el DUA y, sobre todo, sobre lo que no es. A veces incluso se han hecho interpretaciones simplificadas del DUA que confunden flexibilizar con rebajar expectativas, y eso no es DUA y no es tampoco garantizar la inclusión, la equidad y mucho menos la calidad educativa.

Noticias relacionadas

El DUA no busca reducir la exigencia, sino eliminar barreras innecesarias para que más alumnado pueda alcanzar aprendizajes profundos y rigurosos. La inclusión no significa enseñar menos, sino diseñar mejor.