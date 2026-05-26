El Colegio Santo Ángel apuesta por unos patios inclusivos para todos los alumnos

El Colegio Santo Ángel continúa avanzando en su compromiso con la inclusión, la convivencia y el bienestar del alumnado gracias a la consolidación de sus patios inclusivos, unos espacios diseñados para que todos los niños y niñas encuentren actividades adaptadas a sus intereses, capacidades y formas de relacionarse.

Durante este curso escolar, el centro ha incorporado dos nuevas propuestas: el Rincón de Arte y el espacio de Construcciones, zonas que ya se han convertido en algunos de los lugares favoritos del recreo. En ellas, el alumnado puede desarrollar la creatividad, la imaginación y el trabajo cooperativo a través del dibujo, las manualidades y el juego libre con materiales de construcción.

Estas novedades se suman a la amplia oferta de espacios y actividades inclusivas con las que el colegio ya contaba. Entre ellas destaca la biblioteca del patio, un lugar tranquilo destinado a la lectura y al encuentro, donde además se realizan semanalmente sesiones de cuentacuentos, llevados a cabo por familiares y docentes, que fomentan la animación lectora y la participación del alumnado.

El patio también dispone de zonas dedicadas a los juegos de mesa, favoreciendo la socialización, la paciencia y el pensamiento estratégico, así como campeonatos de juegos tradicionales como el mate y la bandera, y de deportes como el fútbol, actividades que promueven el compañerismo y la participación en equipo.

En el ámbito deportivo, el Colegio Santo Ángel mantiene espacios para la práctica de baloncesto, balonmano y otras actividades físicas, ofreciendo alternativas variadas para que todos los estudiantes puedan disfrutar del movimiento y el juego según sus preferencias.

Además, el suelo del patio cuenta con distintos juegos populares pintados, recuperando dinámicas tradicionales que favorecen la actividad física, la convivencia y la integración entre alumnos de diferentes edades. Desde el centro destacan que el objetivo principal de estos patios inclusivos es «hacer del recreo un espacio educativo más, donde todos los niños y niñas se sientan parte del grupo, participen y encuentren su lugar». Para ello, se busca ofrecer propuestas diversas que atiendan tanto a quienes prefieren actividades dinámicas como a quienes disfrutan de espacios más tranquilos o creativos.

La iniciativa responde a una visión educativa en la que el recreo deja de ser únicamente un tiempo de descanso para convertirse en una oportunidad de aprendizaje, desarrollo emocional y convivencia positiva.

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Gracias a este modelo, el Colegio Santo Ángel sigue construyendo un entorno escolar más inclusivo, participativo y enriquecedor para toda la comunidad educativa.