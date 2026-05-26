El CEIP San Pío X, galardonado en el concurso ‘Activa tu Energía’ de Fundación Repsol

El CEIP San Pío X ha obtenido el Primer Premio en la categoría ‘Centro más creativo’ en el Concurso de Deporte Escolar ‘Activa tu Energía’, organizado por Fundación Repsol.

El premio, destinado a material escolar, se invertirá en la creación de un rocódromo en el centro, con el objetivo de seguir fomentando la actividad física, la salud y el deporte entre el alumnado.

Han participado los alumnos Nadine, Malak, Bilal, Kirill, Abdelilah, Mohamed, Adam, Majda, Adam, Hafsa, Kaoutar, Sabri, Iness y Yousra, junto al profesorado Sandra, Laura, José, Carlota, Marcos y Alejandro.

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Este reconocimiento refuerza el compromiso del centro con la innovación educativa y los hábitos de vida saludables.