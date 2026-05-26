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El CEIP Cierva Peñafiel, primer premio de Primaria en MasterChem
L.O.
El CEIP Cierva Peñafiel ha sido galardonado con el Primer Premio en la categoría de Primaria en la VIII edición del concurso regional MasterChem, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia.
El proyecto premiado, titulado ‘Explosivo Burbujeante’, consiguió además el pase directo al prestigioso evento nacional ‘Madrid es Ciencia’.
MasterChem es uno de los certámenes de divulgación científica más importantes de la Región de Murcia y cuenta con la colaboración de entidades como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Facultad de Química de la Universidad de Murcia y diversas instituciones científicas y educativas.
Este reconocimiento supone un nuevo impulso al compromiso del CEIP Cierva Peñafiel con la innovación educativa, el aprendizaje experimental y el fomento de las vocaciones científicas desde edades tempranas.
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