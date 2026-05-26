El CEE Pérez Urruti inaugura su Aula del Futuro

El pasado 20 de abril marcó un antes y un después en la trayectoria educativa del Centro de Educación Especial Pérez Urruti (Churra, Murcia). Con el corte de cinta oficial, el centro inauguró su Aula del Futuro, un espacio de aprendizaje flexible que busca transformar la manera en que alumnos y docentes interactúan con los aprendizajes.

Lejos de ser una inauguración meramente protocolaria, el estreno del aula se convirtió en el epicentro de una intensa actividad que se prolongó durante toda la semana a través de una innovadora Situación de Aprendizaje titulada ‘El secreto de las tortugas. Un viaje submarino desde el aula’. Bajo este sugerente título, los alumnos del Pérez Urruti se sumergieron en una experiencia de aprendizaje inmersiva. El objetivo principal fue descubrir la riqueza biológica de nuestro litoral, poniendo el foco en una de las especies más emblemáticas y vulnerables de la zona: la tortuga boba, que encuentra en la costa murciana y que se encuentra en peligro por la contaminación. A través de las distintas zonas del Aula del Futuro, los alumnos pudieron: conocer a las tortugas marinas de la costa murciana, identificar las amenazas a las que se enfrentan en el Mar Menor. y utilizar herramientas digitales para seguir el rastro de estos animales en las playas.

La iniciativa no solo se centró en la fauna, sino que vinculó estrechamente la protección de las especies con la salud del ecosistema más cercano. Los contenidos sobre reciclaje fueron también protagonistas durante toda la semana.

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La implementación de esta Aula del Futuro en un Centro de Educación Especial subraya la importancia de la accesibilidad cognitiva y tecnológica, con uso de pantallas interactivas, mobiliario adaptable y recursos visuales de alta calidad.