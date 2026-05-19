Entre robots en el CEIP San Fernando de Lorca

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Lorca, Rosa María Medina, participó la pasada semana en la celebración de la I Convivencia de Robótica Lorquina CBM San Fernando 2026, un encuentro pionero en el municipio, organizado por el CEIP San Fernando, en el que concurrieron un total de 19 centros educativos de la ciudad.

Según trasladó la edil, «esta iniciativa está dirigida al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria con el objetivo de fomentar el aprendizaje cooperativo, la creatividad y el intercambio de experiencias innovadoras entre el alumnado y el profesorado de los diferentes centros participantes».

Durante la jornada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar los proyectos y actividades de robótica, programación y pensamiento computacional desarrollados a lo largo del curso escolar.

La convivencia permitió que el alumnado conozca nuevas metodologías de trabajo, descubra diferentes formas de aplicar la tecnología en el aula y comparta experiencias con compañeros de otros centros educativos. Además, las actividades estuvieron sustentadas sobre valores fundamentales, como el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas y el aprendizaje entre iguales.

Rosa Medina quiso agradecer «a todo equipo docente y a todos los profesionales que han participado y han hecho posible el desarrollo de esta iniciativa», y dio la enhorabuena a todos los alumnos por sus proyectos y por su forma de comprometerse, por su esfuerzo y la creatividad mostrada en cada uno de sus trabajos.

Y es que, a lo largo de la mañana, se realizaron exposiciones de proyectos, demostraciones prácticas, actividades colaborativas y espacios de intercambio donde los alumnos han podido explicar el funcionamiento de sus creaciones tecnológicas y los procesos seguidos para desarrollarlas.

Esta convivencia educativa supuso además la actividad final del Proyecto de Innovación Educativa ‘Conociendo Lorca a través de la metodología STEAM’, una experiencia educativa que ha permitido al alumnado trabajar durante todo el curso de manera interdisciplinar, integrando la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas en situaciones de aprendizaje reales y motivadoras relacionadas con el entorno y el patrimonio de la ciudad de Lorca.

Los proyectos presentados fueron desarrollados utilizando el material de robótica educativa SPIKE Prime, facilitado por el programa Código Escuela 4.0, una iniciativa destinada a impulsar la competencia digital, el pensamiento computacional y las metodologías activas en los centros educativos.

«Gracias a este proyecto, los alumnos han desarrollado competencias digitales, creativas y de investigación mediante el uso de herramientas tecnológicas, programación y robótica educativa, convirtiéndose en protagonistas activos de su propio aprendizaje», afirmó Medina.

Desde el CEIP San Fernando destacan «la importancia de este tipo de iniciativas para acercar la innovación educativa y las competencias digitales al alumnado desde edades tempranas, favoreciendo una educación adaptada a los retos del futuro».

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La I Convivencia de Robótica Lorquina CBM San Fernando 2026 contó con la presencia de docentes, equipos directivos y representantes institucionales, convirtiéndose en una jornada de convivencia educativa centrada en la innovación, la creatividad y el aprendizaje compartido. Además, con este evento el CEIP San Fernando pretende consolidar este encuentro como una actividad de referencia dentro del ámbito educativo del municipio para impulsar la colaboración entre los centros.