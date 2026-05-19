Inaugurado en mayo de 2007, el Parque de Educación Vial de Fuente Álamo se ha consolidado como un recurso esencial en la comunidad para promover la concienciación sobre la importancia de respetar y conocer las normas de circulación, tanto entre niños como adultos.

Su misión principal es formar conductores y peatones responsables, creando una cultura vial segura y preventiva desde edades tempranas.

El complejo ocupa una superficie total de 4.591 metros cuadrados y está diseñado para ofrecer una experiencia educativa integral y práctica.

Cuenta con una amplia zona de juegos, graderío para acompañantes y espectadores, así como espacios verdes y peatonales que facilitan la movilidad y el aprendizaje en un entorno agradable y natural. Uno de los elementos más destacados es su circuito vial donde los usuarios pueden poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, simulando situaciones reales de tráfico bajo supervisión.

Esta metodología refuerza la importancia de respetar señales de circulación, semáforos y pasos de peatones según la normativa vigente, incentivando un comportamiento responsable desde el inicio.

Además, en educación primaria y secundaria, se imparten charlas educativas enfocadas en aspectos clave como el uso correcto del casco, la obligatoriedad del cinturón de seguridad y conceptos básicos sobre el peatón y los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

La agente de policía Elena García Pedreño dirige las iniciativas dentro del parque de educación vial, así como también participa activamente en los centros educativos locales, brindando charlas y talleres que abordan múltiples temáticas relacionadas con la seguridad y el bienestar de los menores.

El compromiso y la dedicación de Elena García han sido reconocidos a nivel nacional. En 2019, recibió la medalla de plata a la Educación Vial durante los Premios Fesvial, celebrados en la III Convención Nacional sobre Seguridad Vial de las Policías Locales.

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Este galardón es un reconocimiento merecido a su labor constante por fomentar valores de respeto, prevención y responsabilidad entre los jóvenes de Fuente Álamo y en la Región en general. En definitiva, el Parque de Educación Vial de Fuente Álamo no solo es un espacio físico donde aprender a conducir o cruzar una calle, sino un verdadero lugar de sensibilización que involucra en la construcción de una movilidad más segura y respetuosa.