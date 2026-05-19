Niños y adolescentes celebran su Pleno en el Ayuntamiento de Alcantarilla

Los niños y adolescentes de Alcantarilla que forman parte del Órgano de Participación de la Infancia y Adolescencia (OPIA) celebraron la pasada semana su Pleno en el Ayuntamiento, con las 31 mociones que han ido elaborando durante el último año, a las que se suman, por primera vez, las propuestas de los representantes de los CEIP del municipio.

Entre ellas se encontraron iniciativas para mejorar los espacios deportivos y de ocio, el medio ambiente, las calles, plazas y parques, la limpieza y el reciclaje, la seguridad, el uso de los dispositivos electrónicos, la salud mental y la diversidad cultural, entre otras.

La alcaldesa, Paqui Terol, que presidió el Pleno, explicó que «el OPIA de Alcantarilla, además de ser un orgullo para nosotros como sociedad democrática, es uno de los objetivos que se marcó el municipio para garantizar que niños y jóvenes participasen en los asuntos de la ciudad que les repercuten».

La Comisión Permanente del OPIA está compuesta por los representantes de la infancia y la adolescencia en Alcantarilla, que fueron elegidos por sus compañeros en las elecciones democráticas que se celebraron en 2020 y se han ido renovando a lo largo de los años en todos los centros educativos del municipio.

En el OPIA también participan los colectivos que trabajan con la infancia a través de representantes de los centros de enseñanza de Alcantarilla, de AMPAS y de organizaciones sociales como la Coordinadora de Barrios, Cáritas, Fundación Marcelino Champagnat, además de UNICEF Región de Murcia.

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Esta es una de las actividades que organiza el Ayuntamiento de Alcantarilla como Ciudad Amiga de la Infancia que es, reconocida por UNICEF desde 2018. Esta distinción reconoce el compromiso con el cumplimiento de los derechos de los niños y los adolescentes, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño.