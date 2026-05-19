Seguridad vial
Concluye la campaña de Educación Vial dirigida a los escolares en Las Torres de Cotillas
Participan cerca de 1.200 alumnos de once centros del municipio, desde la etapa de Infantil hasta la de Secundaria
L.O.
La campaña de Educación Vial impulsada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Las Torres de Cotillas concluyó el pasado jueves con un acto de clausura presidido por el alcalde, Pedro José Noguera, y el concejal del área, Pablo Alberto Ruiz. «Educar en seguridad vial desde edades tempranas es fundamental para formar ciudadanos responsables y concienciados con la importancia del respeto y la convivencia en la vía pública», señaló Noguera.
En la campaña han tenido oportunidad de participar cerca de 1.200 escolares de 11 centros educativos del municipio: los colegios Vista Alegre, Jesús Ferrer, Joaquín Cantero, San José, Valentín Buendía, Susarte, Monte Azahar, Divino Maestro y Cervantes, además de los institutos Salvador Sandoval y La Florida.
El alumnado, de Infantil a Secundaria, participó en clases teóricas en sus centros y en lecciones prácticas en el parque de tráfico del polideportivo municipal, un circuito adaptado con señales y semáforos reales, a los mandos de coches de pedales del departamento de educación vial de la Policía Local.
«Todo ello para aprender normas básicas de circulación, prevención de riesgos y respeto en la vía pública, que ahora deben trasladar a su vida diaria y a la de las personas de su entorno», explica Ruiz.
Como broche final, todo el alumnado de 4º de Primaria asistió a una actividad práctica en la pista municipal de tráfico, protagonizada por los alumnos más destacados en estas clases.
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