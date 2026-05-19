La campaña de Educación Vial impulsada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Las Torres de Cotillas concluyó el pasado jueves con un acto de clausura presidido por el alcalde, Pedro José Noguera, y el concejal del área, Pablo Alberto Ruiz. «Educar en seguridad vial desde edades tempranas es fundamental para formar ciudadanos responsables y concienciados con la importancia del respeto y la convivencia en la vía pública», señaló Noguera.

Concluye la campaña de Educación Vial dirigida a los escolares en Las Torres de Cotillas

En la campaña han tenido oportunidad de participar cerca de 1.200 escolares de 11 centros educativos del municipio: los colegios Vista Alegre, Jesús Ferrer, Joaquín Cantero, San José, Valentín Buendía, Susarte, Monte Azahar, Divino Maestro y Cervantes, además de los institutos Salvador Sandoval y La Florida.

El alumnado, de Infantil a Secundaria, participó en clases teóricas en sus centros y en lecciones prácticas en el parque de tráfico del polideportivo municipal, un circuito adaptado con señales y semáforos reales, a los mandos de coches de pedales del departamento de educación vial de la Policía Local.

«Todo ello para aprender normas básicas de circulación, prevención de riesgos y respeto en la vía pública, que ahora deben trasladar a su vida diaria y a la de las personas de su entorno», explica Ruiz.

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Como broche final, todo el alumnado de 4º de Primaria asistió a una actividad práctica en la pista municipal de tráfico, protagonizada por los alumnos más destacados en estas clases.