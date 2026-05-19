Los colegios de Puerto Lumbreras disfrutan del cómic ganadero ‘Somos los Martínez’

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, y el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, presentaron el cómic ganadero ‘Somos los Martínez’ junto a la concejala de Cultura, Toñi Navarro.

«Esta mañana, el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, visita Puerto Lumbreras para presentar el cómic ganadero ‘Somos los Martínez’ al alumnado de 4º de primaria de nuestros centros educativos», informó Túnez, que indicó también que «más de 300 escolares de los colegios Juan Antonio López Alcaraz, Sagrado Corazón, Asunción Jordán, Purísima Concepción y Lideria han conocido, de una forma didáctica y divertida el gran trabajo que realizan los ganaderos de la Región de Murcia y el cuidado que reciben los animales de las explotaciones ganaderas: porcinas, ovinas, caprinas, equinas, cunícolas y avícolas, a través de una veterinaria especialista en la materia».

La alcaldesa destacó que «el cómic aborda de forma sencilla y adaptada los principales aspectos del sector ganadero para contribuir al acercamiento de esta importantísima profesión y las oportunidades laborales que ofrece desde las edades más tempranas».

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Por último, María de los Ángeles Túnez manifestó que «este proyecto educativo, puesto en marcha por el Gobierno Regional, tiene como objetivo principal el fomento del relevo generacional en un municipio en el que, además, la ganadería y todo el sector primario es una de las principales actividades económicas».