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El CEIP San Cristóbal de Cartagena estrena un mural colaborativo

La temática elegida para la obra es la naturaleza, con un protagonismo especial de la huerta y el Mar Menor

Arriba, el artista Esteban Warro junto al mural; abajo, los alumnos en el proceso de creación. | L.O.

Arriba, el artista Esteban Warro junto al mural; abajo, los alumnos en el proceso de creación. | L.O.

El CEIP San Cristóbal de Cartagena ha inaugurado un nuevo mural artístico en el edificio que alberga el local del AMPA y el almacén del huerto escolar, una iniciativa promovida por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos con el objetivo de embellecer este espacio y fomentar la participación de toda la comunidad educativa.

El CEIP San Cristóbal de Cartagena estrena un mural colaborativo

El CEIP San Cristóbal de Cartagena estrena un mural colaborativo

La obra fue diseñada por el artista Esteban Warro, quien estuvo a cargo de dirigir también el proceso creativo junto a los alumnos y alumnas del centro, auténticos protagonistas de la pintura del mural.

Los niños y niñas participaron activamente en el desarrollo de la obra, aportando color, ilusión y trabajo en equipo a cada una de las paredes.

La temática elegida fue la naturaleza, con especial protagonismo de la huerta y el Mar Menor, elementos característicos y representativos de la Región de Murcia. Frutas, verduras, paisajes marinos y especies del ecosistema mediterráneo llenan ahora este espacio escolar, convirtiéndolo en un lugar más alegre, educativo y cercano a las raíces de su entorno.

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Desde el centro educativo y el AMPA destacan la importancia de este tipo de proyectos colaborativos, que no solo mejoran las instalaciones del colegio, sino que también fomentan la creatividad, el respeto por el medio ambiente y el sentimiento de pertenencia a la comunidad escolar.

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