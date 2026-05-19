Arte
El CEIP San Cristóbal de Cartagena estrena un mural colaborativo
La temática elegida para la obra es la naturaleza, con un protagonismo especial de la huerta y el Mar Menor
El CEIP San Cristóbal de Cartagena ha inaugurado un nuevo mural artístico en el edificio que alberga el local del AMPA y el almacén del huerto escolar, una iniciativa promovida por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos con el objetivo de embellecer este espacio y fomentar la participación de toda la comunidad educativa.
La obra fue diseñada por el artista Esteban Warro, quien estuvo a cargo de dirigir también el proceso creativo junto a los alumnos y alumnas del centro, auténticos protagonistas de la pintura del mural.
Los niños y niñas participaron activamente en el desarrollo de la obra, aportando color, ilusión y trabajo en equipo a cada una de las paredes.
La temática elegida fue la naturaleza, con especial protagonismo de la huerta y el Mar Menor, elementos característicos y representativos de la Región de Murcia. Frutas, verduras, paisajes marinos y especies del ecosistema mediterráneo llenan ahora este espacio escolar, convirtiéndolo en un lugar más alegre, educativo y cercano a las raíces de su entorno.
Desde el centro educativo y el AMPA destacan la importancia de este tipo de proyectos colaborativos, que no solo mejoran las instalaciones del colegio, sino que también fomentan la creatividad, el respeto por el medio ambiente y el sentimiento de pertenencia a la comunidad escolar.
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