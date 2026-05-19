El CEIP Ntra. Sra. del Rosario gana el primer Festival de Eurovisión eTwinning

El CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Alhama de Murcia se proclamó ganador del primer Festival de Eurovisión Junior eTwinning, celebrado el pasado 24 de febrero dentro del proyecto europeo M.A.G.I.C. (’Music, Art, Games, Identity and Culture’).

Este proyecto educativo internacional reunió a 22 colegios de 11 países europeos y está coordinado por el CEIP Ntra. Sra. del Rosario junto con la 94ª Escuela de Tesalónica (Grecia). En la iniciativa participaron centros educativos de España, Grecia, Turquía, Italia, Portugal, Croacia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania.

Durante el festival, los diferentes colegios participantes realizaron sus votaciones de manera individual y también por grupos de países. Finalmente, la clase de 6ºA del CEIP Ntra. Sra. del Rosario obtuvo el primer puesto con un total de 404 puntos, convirtiéndose en ganadora de este concurso a nivel europeo.

El alumnado destacó por su gran trabajo, creatividad y esfuerzo, cualidades que les permitieron alzarse con el triunfo. El segundo y tercer puesto fueron para los centros Lyceum 51 de Ucrania y 2nd Primary School of Xanthi (Grecia), respectivamente.

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Como reconocimiento a este importante logro internacional, el próximo 2 de junio los alumnos recibirán el trofeo de ganadores en un acto que tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Alhama de Murcia. La entrega será realizada por el concejal de Educación de Alhama de Murcia, Antonio García Martínez, y por el director del centro, Nicolás Andreo López.