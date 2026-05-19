Alumnos de 6º de Primaria del CEIP San Félix de Cartagena se van de Erasmus a Portugal

El pasado mes de abril, alumnos de 6.º de Primaria del CEIP San Félix de Cartagena participaron en una movilidad Erasmus en Torres Vedras, Portugal. Durante su estancia, visitaron la Agrupação de Escolas Henriques Nogueira, donde pudieron conocer el colegio, compartir momentos con sus alumnos y participar en numerosas actividades: robótica, deportes, cuidado del huerto y… ¡hasta se animaron a participar en la radio del centro!

También tuvieron la oportunidad de visitar el Centro de Artes y Creatividad de la ciudad, donde descubrieron, de forma visual e interactiva, el famoso Carnaval de Torres Vedras.

Una de las actividades más interesantes fue la visita a la antigua Real Fábrica do Gelo, situada en lo alto de la sierra y datada en el siglo XVIII. Allí les explicaron cómo se producía y conservaba el hielo, así como el proceso de distribución posterior. Además, disfrutaron del océano Atlántico y de las maravillosas playas de Santa Cruz.

Y, como broche final, visitaron Lisboa, donde descubrieron su historia, su cultura y su deliciosa gastronomía.

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Sin duda, fueron unos días que estuvieron repletos de aprendizaje, convivencia y momentos inolvidables.