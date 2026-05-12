Lecciones de historia
De los visigodos a Alfonso X: El Ceip Nuestra Señora de Las Lágrimas entrevista a la profesora de historia Belén Bernabé
L.O.
Una representación de alumnos de sexto de Primaria del CEIP Nuestra Señora de Las Lágrimas, en Cabezo de Torres, tuvo la oportunidad de entrevistar a la exalumna, y ahora profesora de Historia, Belén Bernabé Roda sobre el periodo histórico que data entre los visigodos y Alfonso X El Sabio en Murcia y en la Región, como actividad enmarcada en la conmemoración de Murcia en su 1200 aniversario.
Los alumnos de sexto trabajaron en clase, previamente, ambos períodos, y plantearon una batería de preguntas a la profesora especialista para conocer aspectos de interés de manera más distendida. La actividad resultó muy interesante, sobre todo, al referirse al legado visigodo, poco popular, y a aquel rey que quedó prendado de la tierra murciana.
Es importante conocer el antes y el después de Abderraman II e Ibn Mardanis (el Rey Lobo) para poder profundizar en este floreciente periodo de la historia regional. De modo que los terceros y cuartos cursos estudian los períodos anteriores argárico y romano, sobre los que escenificaran un breve montaje.
- Muere José Ballesta, el alcalde de Murcia que persiguió la excelencia
- Última hora: Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta, la capilla ardiente se instalará este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
- En directo: Real Murcia-Betis Deportivo
- Estudio de la UMU: más de la mitad de los españoles son partidarios de establecer una república
- El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable
- Atrae a un menor de 12 años a su almacén de Torre Pacheco con la excusa de darle galletas y abusa de él sexualmente
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo
- Rebeca Pérez, la primera vicealcaldesa de Murcia, asume el mando hasta que se elija un nuevo alcalde