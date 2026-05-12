De los visigodos a Alfonso X: El Ceip Nuestra Señora de Las Lágrimas entrevista a la profesora de historia Belén Bernabé

Una representación de alumnos de sexto de Primaria del CEIP Nuestra Señora de Las Lágrimas, en Cabezo de Torres, tuvo la oportunidad de entrevistar a la exalumna, y ahora profesora de Historia, Belén Bernabé Roda sobre el periodo histórico que data entre los visigodos y Alfonso X El Sabio en Murcia y en la Región, como actividad enmarcada en la conmemoración de Murcia en su 1200 aniversario.

Los alumnos de sexto trabajaron en clase, previamente, ambos períodos, y plantearon una batería de preguntas a la profesora especialista para conocer aspectos de interés de manera más distendida. La actividad resultó muy interesante, sobre todo, al referirse al legado visigodo, poco popular, y a aquel rey que quedó prendado de la tierra murciana.

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Es importante conocer el antes y el después de Abderraman II e Ibn Mardanis (el Rey Lobo) para poder profundizar en este floreciente periodo de la historia regional. De modo que los terceros y cuartos cursos estudian los períodos anteriores argárico y romano, sobre los que escenificaran un breve montaje.