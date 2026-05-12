PlanTEA: Programa para la mejora de la inclusión del alumnado

Para poner el broche final al monográfico sobre el trastorno del espectro autista, que hemos venido realizando durante estos últimos cinco artículos, vamos a clausurarlo describiendo el programa que la Consejería de Educación pone en marcha para atender a los niños y jóvenes con autismo.

Según datos aportados por la propia Consejería, la Región de Murcia cuenta este curso con 7.702 alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que supone un 40,33 por ciento del alumnado con necesidades educativas especiales, que son un total de 19.099 estudiantes. Y para atender a este alumnado se ha diseñado el PlanTEA.

En la actualidad podemos hablar de tres niveles de atención a la diversidad. El primer nivel corresponde a los centros educativos, siendo el tutor del grupo-aula el responsable de atender a la diversidad. El tutor es el orientador más próximo al alumno. Esta figura surge de la necesidad de ofrecer al alumnado un apoyo y atención personalizada.

El segundo nivel corresponde a los servicios de orientación tanto de los equipos de sector como de los departamentos de orientación en secundaria. Estos llevan a cabo un servicio especializado en tres ámbitos: apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje; apoyo al plan de acción tutorial y los programas de orientación académica y profesional.

El tercer nivel corresponde a los Equipos de Orientación específicos y los CREI. En la Región de Murcia (CARM), los CREI hacen referencia a los Centros de Recursos para la Educación Inclusiva. Estos centros son estructuras especializadas de la Consejería de Educación cuyo objetivo principal es brindar apoyo técnico, didáctico y humano para garantizar la escolarización y atención de calidad del alumnado con necesidades educativas especiales a través de una intervención directa con los alumnos y los profesores. Por su parte los Equipos Específicos (EOEP) son unidades multiprofesionales que prestan su apoyo especializado a los equipos de sector, a los equipos de atención temprana y a los servicios de orientación de los centros de educación secundaria en los que se escolarice alumnado con necesidades educativas y altas capacidades intelectuales.

El PlanTEA viene a reforzar los tres niveles y ser un recurso valioso para los centros educativos, pues este plan contempla atención individualizada a los centros, basada en la formación del profesorado, la mejora de la accesibilidad cognitiva y comunicativa, la dotación de materiales y recursos especializados y el refuerzo de la colaboración con otras instituciones, como la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, y con otras entidades.

Las líneas de actuación del Plan para atender a la diversidad son:

Formación y sensibilización. Formación al profesorado y al resto de agentes educativos para atender al alumnado TEA.

Accesibilidad cognitiva y comunicativa. Fomentar el trabajo dentro del aula. Para el funcionamiento de esta línea se crea un nuevo Equipo Específico de Comunicación aumentativa y alternativa.

Respuesta educativa en el aula. Reforzar el papel del tutor, como agente primordial en la atención a la diversidad. Una reivindicación para que este trabajo sea más efectivo sería reducir horario lectivo y sustituirlo por horario para atender a la diversidad.

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Colaboraciones externas. Con la creación de nuevos protocolos con entidades, siendo el centro educativo el motor de dichas colaboraciones.