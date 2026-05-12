El pasado 30 de abril, los patios y zonas exteriores del CEIP Santo Ángel se transformaron en un vibrante escenario literario. La Feria del Libro de este año no fue solo un evento escolar, sino la culminación mágica del proyecto «Un curso de cuento», donde los alumnos y alumnas lectores se convirtieron en autores de sus propias historias.

Los patios del CEIP Santo Ángel se inundan de literatura y solidaridad

Organizados por estaciones, los estudiantes recorrieron los espacios exteriores descubriendo las obras de sus compañeros. En cada punto, los autores explicaron su proceso creativo ante una audiencia entregada. La jornada fomentó no solo la creatividad, sino la expresión oral, la escucha activa y el respeto mutuo por el trabajo ajeno.

Toda la comunidad educativa pudo disfrutar del evento. El centro contó con la colaboración de la Fundación Aladina y la Residencia Caser. Fue un encuentro emocional que unió la frescura de la juventud con la sabiduría de la experiencia y la fuerza de quienes luchan contra la adversidad..

La Radio Pandora fue el alma sonora del evento. Con entrevistas en directo y crónicas vibrantes, dio voz a los jóvenes autores. Además, se leyeron relatos de los Pequeños valientes del Hospital Virgen de la Arrixaca y creaciones compartidas con Sabios Mayores de la R. Caser.

Un punto a destacar fue la participación de las familias, que pudieron dar su opinión y compartir sus impresiones ante los micrófonos, enriqueciendo la jornada con sus testimonios.

Se puede acceder al podcast a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1NmFX18UlcRjWPkmvy_Jw26GvPj5bIqtp/view?usp=sharing.

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Como broche final a este viaje por la imaginación, el acto concluyó con una entrañable actividad de lecturas compartidas al aire libre, sellando un curso inolvidable donde quedó claro que, en el Santo Ángel, todos cuentan.