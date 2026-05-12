Una jornada inclusiva con CEIP Pedro Martínez Chacas, CPEE Eusebio Martínez e IES Sanje

El CEIP Pedro Martínez Chacas de Barqueros , el CPEE Eusebio Martínez y el Aula Abierta del IES Sanje de Alcantarilla compartieron una jornada educativa marcada por la convivencia, la inclusión y el compromiso con el cuidado del agua. Una experiencia en la que el alumnado de los tres centros educativos no solo participó en actividades comunes, sino que convivió de forma natural, demostrando que la inclusión real se construye cuando todos tienen un lugar, una voz y una oportunidad para participar.

La jornada se desarrolló en el marco de la celebración dedicada a la Salud y el Agua, una propuesta educativa orientada a sensibilizar al alumnado sobre la importancia de los hábitos saludables, el respeto al medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. A través de juegos, talleres y actividades cooperativas, los niños y niñas de ambos centros fueron asumiendo un papel protagonista: convertirse en auténticos guardianes del agua.

Durante la mañana, el alumnado participó en distintas dinámicas diseñadas para favorecer la colaboración, la empatía y el aprendizaje compartido. Las actividades no se limitaron a transmitir contenidos, sino que generaron espacios de encuentro donde las diferencias dejaron de ser barreras para convertirse en oportunidades de relación, ayuda mutua y enriquecimiento personal.

Uno de los momentos más especiales de la jornada surgió de manera espontánea: un partido de fútbol inclusivo en el que participaron alumnos de los tres centros. Más allá del resultado, el verdadero valor estuvo en el juego compartido, en los apoyos entre compañeros, en las sonrisas, en los gestos de ánimo y en la certeza de que el deporte puede ser una poderosa herramienta de convivencia.

La experiencia puso de manifiesto que la inclusión no consiste únicamente en estar juntos en un mismo espacio, sino en participar juntos, aprender juntos y sentirse parte de un mismo proyecto. En esta jornada, el alumnado del CEIP Pedro Martínez Chacas, del Aula Abierta del IES Sanje y del CEE Eusebio Martínez compartió mucho más que actividades: compartió tiempo, emociones, aprendizajes y una forma de entender la escuela como un lugar abierto, diverso y profundamente humano.

El encuentro dejó una enseñanza clara: cuando tres centros educativos colaboran con un propósito común, se generan experiencias capaces de transformar miradas. La educación inclusiva se hizo visible en cada taller, en cada juego y en cada gesto de compañerismo. Y, al mismo tiempo, el cuidado del agua se convirtió en un símbolo de responsabilidad compartida.

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Los alumnos y alumnas volvieron a sus centros con una misión: ser verdaderos guardianes del agua. Pero también con algo más importante todavía: la vivencia de haber formado parte de una jornada en la que todos fueron necesarios, todos participaron y todos aprendieron de todos.