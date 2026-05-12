El 1 de abril de 2026, el crucero de expedición MV Hondius zarpó desde Ushuaia, en Argentina, con 88 pasajeros y más de 60 tripulantes a bordo. Lo que debía ser una travesía de placer de varias semanas por el Atlántico Sur terminó convirtiéndose en una crisis sanitaria internacional. El primer fallecimiento se produjo el 11 de abril, cuando un pasajero holandés murió tras presentar fiebre y graves problemas respiratorios. En los días siguientes aparecieron nuevos casos y las pruebas médicas acabaron confirmando un brote de hantavirus, concretamente de la cepa Andes, una variante poco frecuente que puede llegar a transmitirse entre personas en contactos estrechos. Durante varios días, el barco permaneció prácticamente aislado frente a Cabo Verde mientras distintos países debatían cómo gestionar la situación. Finalmente, España autorizó su llegada a Canarias bajo estrictas medidas sanitarias. El domingo pasado el MV Hondius fondeó frente al puerto de Granadilla, en Tenerife, donde los pasajeros desembarcaron mediante un corredor sanitario especial y fueron sometidos a controles médicos y cuarentenas preventivas antes de regresar a sus países.

El hantavirus

Es un conjunto de virus transmitidos principalmente por roedores. Las personas suelen infectarse al respirar partículas procedentes de la orina, saliva o excrementos de animales infectados, especialmente en lugares cerrados, húmedos o poco ventilados como almacenes, refugios o cabañas rurales. En la mayoría de los casos, el contagio no se produce entre personas, aunque algunas variantes detectadas en Sudamérica sí han mostrado transmisión humana en contactos muy estrechos. La enfermedad suele comenzar con síntomas poco específicos: fiebre, cansancio, dolor muscular o dolor de cabeza. Sin embargo, en ciertos pacientes puede evolucionar rápidamente hacia una grave insuficiencia respiratoria. Por eso se considera una infección peligrosa y con una mortalidad relativamente alta. El virus fue identificado hace décadas, pero ganó notoriedad internacional tras varios brotes registrados en Estados Unidos y Argentina durante los años noventa. Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico, por lo que la prevención y la detección temprana son fundamentales.

Las cuarentenas

Han acompañado a la humanidad desde hace siglos como una medida para frenar enfermedades contagiosas. Consisten en aislar temporalmente a personas que podrían haber estado expuestas a un virus mientras se comprueba si desarrollan síntomas. Los barcos han sido uno de los lugares donde más se han aplicado estas medidas. Durante la pandemia de covid-19, hubo cruceros enteros bloqueados en puertos, con pasajeros confinados durante semanas. Pero la historia viene de mucho antes: en épocas de peste o cólera, los barcos que llegaban a ciudades europeas debían esperar cuarenta días antes de desembarcar, de ahí el origen de la palabra «cuarentena».

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MV Hondius

Es un buque de expedición polar, de 107 metros de eslora, con casco reforzado para hielo y capacidad para unos 170 pasajeros. Está diseñado para navegar en regiones extremas como el Ártico y la Antártida. Cuenta con cabinas, comedor panorámico, laboratorio y zodiacs para desembarcos. Suele operar con escolta en zonas de hielo y rutas polares remotas.