CiberLiga Guardia Civil

Los alumnos de 4º de la ESO del Colegio San Vicente de Paúl han logrado un auténtico hito al proclamarse ganadores del primer premio en la fase nacional del concurso de ciberseguridad organizado por la Guardia Civil. Este triunfo, fruto de esfuerzo, dedicación y mucha pasión por el mundo digital, pone de manifiesto el compromiso de estos jóvenes con su formación y con un ámbito tan importante y actual como es la ciberseguridad.

Lo que hace tan especial esta competición es su carácter práctico y dinámico. Los equipos participantes se enfrentan a una serie de retos que simulan situaciones reales relacionadas con incidentes de ciberseguridad que podrían encontrarse en su día a día, como ataques informáticos, protección de datos personales o reconocimiento de fraudes digitales. Lejos de ser una prueba meramente teórica, ‘La Ciberliga’ convierte el aprendizaje en una experiencia activa y emocionante, donde el trabajo en equipo y la capacidad para mantener la calma bajo presión son esenciales.

En esta última edición, los alumnos del Colegio San Vicente de Paúl demostraron precisamente eso: fortaleza, paciencia y estrategia. A pesar de encontrar problemas técnicos durante la competición —que podrían haber desanimado a cualquiera— supieron mantener la concentración y protagonizaron una remontada espectacular que les llevó a superar a muchos otros equipos de todo el país, conquistando finalmente el primer puesto a nivel nacional.

Más allá del premio, esta victoria representa un paso muy importante en la formación de estos jóvenes, quienes no solo han adquirido conocimientos técnicos valiosos, sino que también han desarrollado competencias transversales como la resiliencia, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico. Todo ello les permitirá enfrentarse con mayor seguridad y responsabilidad a los desafíos que plantea el mundo digital, tanto en su vida personal como en su futuro profesional.

‘La Ciberliga’ no solo premia la habilidad técnica, sino que también fomenta valores fundamentales para la sociedad actual: la prevención como herramienta principal en la lucha contra la ciberdelincuencia y la concienciación sobre la importancia de una cultura digital segura y respetuosa. La Guardia Civil, con esta iniciativa, reafirma su compromiso de proteger y formar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, para que puedan desenvolverse con confianza en la era digital.

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En definitiva, este logro de los alumnos del Colegio San Vicente de Paúl es motivo de orgullo para toda la comunidad educativa de Cartagena y un ejemplo inspirador para otros jóvenes que quieran sumarse al apasionante mundo de la ciberseguridad. Sin duda, estamos ante una generación preparada para cuidar y defender nuestro espacio digital, donde la seguridad y el respeto deben ser siempre una prioridad.