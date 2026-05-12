Deportes
El CEIP Andrés Baquero celebra su carrera solidaria ‘Uno entre cien mil’
L.O.
La carrera infantil solidaria ‘Uno entre cien mil’ celebrada en el CEIP Andrés Baquero centro fue, sin duda, una experiencia inolvidable para toda la comunidad educativa. Una jornada llena de ilusión, esfuerzo y alegría en la que el verdadero protagonismo lo tuvieronlos alumnos y alumnas.
La actividad comenzó con los más pequeños del colegio, desde los 2 hasta los 5 años, que participaron con entusiasmo y energía. Muchos de ellos corrieron acompañados de sus familias, dejando imágenes tan entrañables como emocionantes. Fue un momento bonito, donde se respiraba cariño, apoyo y muchas ganas de compartir.
A continuación, tomaron el relevo los cursos de Primaria, demostrando una velocidad y entrega sorprendentes. Entre aplausos, música y la animación constante, cada carrera se convirtió en una auténtica fiesta del deporte. No faltaron los fotógrafos de la carrera, que captaron cada sonrisa, cada esfuerzo y cada logro.
Tras el esfuerzo, todos pudieron disfrutar de un merecido desayuno saludable, que sirvió para reponer fuerzas y seguir compartiendo momentos juntos.
La jornada continuó con un recreo muy especial en el parque, que muchos ya recuerdan como uno de los mejores del curso.
Nada habría sido posible sin la implicación y el compromiso de tantas personas. Desde el centro destacan el trabajo de todo el profesorado, la colaboracién de las familias y la ayuda inestimable de un grupo de voluntarios y voluntarias de la UCAM, de la mención de PT, que estuvieron pendientes en todo momento de cualquier necesidad o imprevisto.
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