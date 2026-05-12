Buceo adaptado para los alumnos del CPEE Eusebio Martínez

Los alumnos del CPEE Eusebio Martínez pudieron disfrutar de una jornada de buceo adaptado en las instalaciones de la piscina municipal de Alcantarilla, enmarcada dentro de la III semana de la salud y el deporte y organizada por la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS/FASRM) a través del Club ICARUS de submarinismo, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcantarilla, la Concejalía de Deportes y Protección Civil.

FEDAS tiene como objetivo hacer llegar a todas las personas los deportes de ámbito subacuático acercando la práctica del buceo a personas con discapacidad. Esta actividad fortalece su confianza, movilidad , coordinación y autonomía en un entorno seguro y profesional.

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El buceo adaptado permite a personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, experimentar la sensación de ingravidez en el medio acuático, a la vez que se disfruta de la experiencia inmersivo en el agua, la sensación de paz y libertad de movimientos y el trabajo cardiovascular.