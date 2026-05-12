Inclusión
Buceo adaptado para los alumnos del CPEE Eusebio Martínez
L.O.
Los alumnos del CPEE Eusebio Martínez pudieron disfrutar de una jornada de buceo adaptado en las instalaciones de la piscina municipal de Alcantarilla, enmarcada dentro de la III semana de la salud y el deporte y organizada por la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS/FASRM) a través del Club ICARUS de submarinismo, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcantarilla, la Concejalía de Deportes y Protección Civil.
FEDAS tiene como objetivo hacer llegar a todas las personas los deportes de ámbito subacuático acercando la práctica del buceo a personas con discapacidad. Esta actividad fortalece su confianza, movilidad , coordinación y autonomía en un entorno seguro y profesional.
El buceo adaptado permite a personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, experimentar la sensación de ingravidez en el medio acuático, a la vez que se disfruta de la experiencia inmersivo en el agua, la sensación de paz y libertad de movimientos y el trabajo cardiovascular.
- Muere José Ballesta, el alcalde de Murcia que persiguió la excelencia
- Última hora: Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta, la capilla ardiente se instalará este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
- En directo: Real Murcia-Betis Deportivo
- Estudio de la UMU: más de la mitad de los españoles son partidarios de establecer una república
- El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable
- Atrae a un menor de 12 años a su almacén de Torre Pacheco con la excusa de darle galletas y abusa de él sexualmente
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo
- Rebeca Pérez, la primera vicealcaldesa de Murcia, asume el mando hasta que se elija un nuevo alcalde