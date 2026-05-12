Alumnos de Primaria diseñan las ciudades del futuro en el concurso nacional mODStegg

El proyecto educativo mODStegg ha puesto en marcha la V edición del concurso nacional ‘Una idea genial para crear ciudades sostenibles’ (#mODStegg26), una iniciativa dirigida a alumnado de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria de centros educativos de toda España.

El proyecto consistirá en una maqueta y un vídeo explicativo de un máximo de dos minutos. | MODSTEGG

El certamen tiene como objetivo acercar a los más pequeños los retos ambientales actuales, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico mediante el diseño de ciudades sostenibles adaptadas a su entorno más cercano.

El concurso forma parte del proyecto mODStegg, una propuesta educativa basada en la gamificación que introduce los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 en las aulas. A través de 17 personajes —los mODStegg—, cada uno asociado a un ODS, el alumnado descubre de forma dinámica cómo contribuir a mejorar el planeta.

En esta edición, los estudiantes deberán diseñar una ciudad sostenible a partir de un plano de su localidad o de una parte de ella. Para ello, investigarán soluciones relacionadas con infraestructuras sostenibles, movilidad urbana, energías renovables y lucha contra el cambio climático. El proyecto se materializará en una maqueta y un vídeo explicativo de un máximo de dos minutos.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA) y del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), reforzando su carácter innovador y su vinculación con el emprendimiento sostenible.

Podrán participar alumnos y alumnas de 3º, 4º y 5º de Primaria de centros públicos, concertados y privados. Cada centro educativo podrá presentar hasta tres propuestas.

Los proyectos deberán enviarse antes del 29 de mayo de 2026 al correo electrónico del concurso. Los trabajos ganadores se darán a conocer el 5 de junio de 2026, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente.

El concurso está patrocinado por HealthTech BioActives S.L.U. (HTBA) y el Hotel Alfonso XIII de Cartagena.

Se otorgarán premios a las mejores propuestas y alumnado involucrado, así como una dotación económica para implantar iniciativas sostenibles en el centro ganador. Asimismo, el profesorado responsable de los proyectos premiados recibirá una experiencia en el Hotel Alfonso XIII de Cartagena.

Con esta iniciativa, mODStegg sigue consolidándose como un proyecto educativo innovador que conecta el aprendizaje con los grandes desafíos globales, promoviendo una ciudadanía más consciente, creativa y comprometida con el desarrollo sostenible desde edades tempranas.

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Los centros interesados pueden consultar toda la información y bases del concurso en la web oficial del proyecto.