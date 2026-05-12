Los alumnos del colegio San José visitan el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

Escolares de 3º de Primaria del colegio San José visitaron la pasada semana el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas para conocer de cerca la actividad de la administración municipal.

Se trató de una visita que estuvo organizada por la Concejalía de Educación en colaboración con el centro y pensada para acercar la administración a los más pequeños de una forma sencilla y natural.

El alumnado, acompañado por sus profesores, recorrió las distintas áreas municipales y finalmente fue recibido en el salón de plenos por el alcalde Pedro José Noguera y su concejala de Educación, Manuela Sarabia.

El primer edil de la localidad dio la bienvenida a los escolares y respondió a todas sus preguntas acerca de su trabajo cotidiano y los proyectos, iniciativas y servicios que lleva a cabo el gobierno municipal.

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«Ha sido una actividad muy simpática e interesante. Siempre es una alegría recibir en el Ayuntamiento a nuestros escolares y explicarles cómo los empleados municipales y el equipo de gobierno trabajan para mejorar su municipio», destacó Noguera.