RIMACUENTOS, PARA DIVERTIRNOS MIENTRAS TE LOS CUENTO
El valiente que siguió soñando despierto
Mayte Muñoz Fortuny
Segundo soliloquio de Segismundo,
de Calderón de la Barca
Es verdad, pues: reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición,
por si alguna vez soñamos.
Y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña,
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.
Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe
y en cenizas le convierte
la muerte (¡desdicha fuerte!):
¡que hay quien intente reinar
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte!
Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí,
destas prisiones cargado;
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
***
Qué ilusión y confusión
Los sueños son.
Nos infunden esperanzas
Que olvidamos al despertar.
¿Y si siguiéramos nuestro instinto
Y soñáramos también despiertos?
Si confiáramos en nosotros
Y no nos dejáramos
Atrapar por el destino.
Cada cual labra su destino,
Pues lo que haces hoy
Son los frutos de mañana.
Puede que esos frutos
No broten siempre,
Que haya años de barbecho.
Pero solo tu confianza,
Tu sano amor propio,
Pueden ser el viento en el mar,
El sol de los campos
O la lluvia suave en la cosecha.
Y vendrán días de oscuridad,
Días de sobresalto
Y desesperación.
Pero eso también pasará,
Como a cada noche
Le sigue el día.
Aprovecha y disfruta
Los buenos momentos,
Y mantén la calma
Y la confianza
Cuando todo permanezca oscuro.
Tú puedes elegir
Sentirte derrotado
O saber que es solo una piedra del camino.
Pues tus sueños
Tuyos son,
Y de ti depende
Luchar por ellos
O abandonar tu ilusión.
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