El valiente que siguió soñando despierto

Segundo soliloquio de Segismundo,

de Calderón de la Barca

Es verdad, pues: reprimamos

esta fiera condición,

esta furia, esta ambición,

por si alguna vez soñamos.

Y sí haremos, pues estamos

en mundo tan singular,

que el vivir sólo es soñar;

y la experiencia me enseña,

que el hombre que vive, sueña

lo que es, hasta despertar.

Sueña el rey que es rey, y vive

con este engaño mandando,

disponiendo y gobernando;

y este aplauso, que recibe

prestado, en el viento escribe

y en cenizas le convierte

la muerte (¡desdicha fuerte!):

¡que hay quien intente reinar

viendo que ha de despertar

en el sueño de la muerte!

Sueña el rico en su riqueza,

que más cuidados le ofrece;

sueña el pobre que padece

su miseria y su pobreza;

sueña el que a medrar empieza,

sueña el que afana y pretende,

sueña el que agravia y ofende,

y en el mundo, en conclusión,

todos sueñan lo que son,

aunque ninguno lo entiende.

Yo sueño que estoy aquí,

destas prisiones cargado;

y soñé que en otro estado

más lisonjero me vi.

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

***

Qué ilusión y confusión

Los sueños son.

Nos infunden esperanzas

Que olvidamos al despertar.

¿Y si siguiéramos nuestro instinto

Y soñáramos también despiertos?

Si confiáramos en nosotros

Y no nos dejáramos

Atrapar por el destino.

Cada cual labra su destino,

Pues lo que haces hoy

Son los frutos de mañana.

Puede que esos frutos

No broten siempre,

Que haya años de barbecho.

Pero solo tu confianza,

Tu sano amor propio,

Pueden ser el viento en el mar,

El sol de los campos

O la lluvia suave en la cosecha.

Y vendrán días de oscuridad,

Días de sobresalto

Y desesperación.

Pero eso también pasará,

Como a cada noche

Le sigue el día.

Aprovecha y disfruta

Los buenos momentos,

Y mantén la calma

Y la confianza

Cuando todo permanezca oscuro.

Tú puedes elegir

Sentirte derrotado

O saber que es solo una piedra del camino.

Pues tus sueños

Tuyos son,

Y de ti depende

Luchar por ellos

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O abandonar tu ilusión.