Rafael Moreno gana ‘¿Qué es un rey para ti?’

El alumno Rafael Romero, que estudia segundo de la ESO en el colegio Azaraque de Alhama de Murcia, ha ganado la 45 edición del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’, y representará a la Región de Murcia en la audiencia privada que el rey Felipe VI ofrecerá a los ganadores del certamen.

En esta edición han participado 701 escolares de 105 centros educativos de la Región que cursan tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de Secundaria, así como educación especial. Las 40 obras finalistas, realizadas por estudiantes de 28 colegios de la Región, se han expuesto en el centro cultural Puertas de Castilla de Murcia.

El trabajo del alumno ganador es una manualidad en forma de álbum de cromos que recopila los principales hitos de la vida del monarca, así como aspectos del pasado, presente y futuro de la Jefatura del Estado. El álbum tiene el formato de un coleccionable de cromos y hasta incluye un sobre sorpresa.

El ganador asistirá a la recepción junto a los 20 estudiantes seleccionados en sus respectivas comunidades y los maestros y tutores que les han asesorado y, además de conocer al monarca, podrán presentarle su trabajo.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, participó en la entrega de premios y destacó «el valor educativo de este certamen, que permite al alumnado acercarse y conocer la figura del rey como jefe del Estado y trabajar valores fundamentales para la convivencia democrática como el respeto, el diálogo, la tolerancia y la unidad en la diversidad».

En este sentido, el consejero añadió que «este tipo de actividades fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de expresión de los estudiantes. Desde el Gobierno regional apostamos por una educación que forme ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la sociedad».

El concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’, promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, se ha convertido en un referente que tiene como objetivo principal fomentar la creatividad artística y la innovación entre los escolares. A través de sus trabajos, los alumnos se acercan a la Corona, la figura del rey y el papel de la princesa Leonor. La Región de Murcia participa en este concurso desde sus primeras ediciones.

Los centros finalistas son: San Buenaventura-Capuchinos (Murcia), Antonio Delgado Dorrego (Sangonera La Verdad-Murcia), Nelva-Monteagudo (Murcia), Santa Joaquina de Vedruna (Murcia), Cristo Crucificado-Villa Pilar (Santo Ángel-Murcia), IES Alfonso X el Sabio (Murcia), IES La Flota (Murcia), Petra González (La Paca-Lorca), colegio Tierno Galván (Molina de Segura), Los Olivos (Molina de Segura), Nuestra Señora de la Consolación (Molina de Segura), San Jorge (Molina de Segura), San Pablo CEU (Molina de Segura), colegio Vistarreal CEU (Molina de Segura), IES Sanje (Alcantarilla), colegio Samaniego (Alcantarilla), Virgen de la Candelaria (Caravaca de la Cruz), Río Argos (Cehegín), Carmen Conde (Jumilla), Nuestra Señora del Carmen (La Unión), IES Santa María de los Baños (Fortuna), Azaraque (Alhama de Murcia), Divino Maestro (Las Torres de Cotillas), IES Ruiz de Alda (San Javier), San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar), Siglo XXI (Mazarrón), IES Diego Tortosa (Cieza) y el IES Felipe de Borbón (Ceutí).

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En las últimas ediciones del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ se ha fomentado la presentación de trabajos en nuevos e innovadores formatos digitales, como pueden ser ‘storytelling’, vídeos musicales, infografías, proyectos relacionados con la robótica o animación en 3D, junto a otras disciplinas más tradicionales, tales como la pintura, la escultura o la redacción. Por tanto, el certamen fomenta la creatividad en todas sus formas, nuevas o tradicionales, al tiempo que da a conocer la figura del monarca a los alumnos.