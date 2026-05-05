Monasterio de Rila, símbolo de resistencia

En las montañas Rila, en el valle del río Rilski, a unas dos horas de Sofía, la capital de Bulgaria, se encuentra el monasterio de Rila, un conjunto de edificios en el que muchos afirman que se halla el espíritu del país. Cuenta la tradición que fue fundado en el siglo X, bajo el reinado de Pedro I, por el ermitaño San Juan de Rila, canonizado por la Iglesia ortodoxa, como refugio espiritual, y poco a poco se le fueron sumando discípulos, quienes construyeron el resto del conjunto, pues el ermitano se retiró en una cueva. Su tumba se convirtió en lugar sagrado de peregrinación, lo que permitió que el complejo aumentara su tamaño. Fue reedificado en su emplazamiento actual por Hrelyu, un señor feudal, durante la primera mitad del siglo XIV.

El templo se convirtió en un símbolo de la resistencia de la lengua y la cultura búlgaras en tiempos de invasiones y ha acogido a diversos revolucionarios búlgaros a lo largo de su historia.

Además, para aumentar su leyenda, sobrevivió a un devastador incendio en el año 1833, aunque tuvo que ser reconstruido gracias a las donaciones de ciudadanos ricos.

El edificio más emblemático es la iglesia del monasterio, erigida a mitad del siglo XIX, conocida por sus cinco cúpulas, tres altares y dos capillas laterales, así como por sus frescos multicolores y por el iconostasio de madera tallada que se encuentra en su interior

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En la actualidad, el monasterio de Rila es uno de los destinos culturales y espirituales más importantes de Bulgaria y uno de los lugares de peregrinación esenciales para los cristianos ortodoxos. Ofrece a los visitantes no solo la oportunidad de conocer un poco mejor la tradición y la religión del país, sino también sumergirse en la naturaleza que rodea al templo.