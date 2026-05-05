La Manga se rinde al éxito de las II Jornadas de Escuelas Activas

Las II Jornadas del profesorado ‘Escuelas Activas: 10.000 pasos junto al mar’ se han cerrado con una sensación compartida de satisfacción y con la certeza de que este modelo educativo no solo funciona, sino que sigue creciendo con fuerza en la Región de Murcia.

El programa Escuelas Activas, reconocido por su lema #aporlos10000pasos y por iniciativas como las Rutas de los 10.000 pasos o los retos colectivos que ya movilizan a decenas de miles de alumnos, reunió en La Manga —entre sus playas y el Hotel Izan Cavanna— a más de 250 docentes. Un encuentro que confirma la dimensión de un proyecto que alcanza ya a más de 60.000 estudiantes en más de 300 centros educativos.

La inauguración contó con la presencia del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, acompañado por el concejal de Educación de Cartagena, Nacho Jaúdenes; la presidenta del Consorcio de La Manga, Esperanza Prieto; y el director del Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia, Francisco José López Villalba.

Uno de los momentos más relevantes llegó con la intervención del consejero, quien definió con claridad el sentido del proyecto: Escuelas Activas se ha convertido en el programa educativo con mayor arraigo en los centros educativos de la Región de Murcia. Integrar el movimiento y la salud en la jornada escolar no es algo accesorio, sino una necesidad educativa de primer orden para el desarrollo integral del alumnado. Escuelas Activas, explicó, ha evolucionado más allá de la salud física para convertirse en un verdadero motor de innovación educativa y en una vía para descubrir y conectar con el patrimonio cultural de la Región.

Las ponencias reforzaron esta visión. Destacó la participación de Javier Romero con el método BAPNE, que sorprendió por su capacidad de combinar neuromotricidad y estimulación cognitiva. También tuvo especial relevancia la intervención de los creadores del programa, Juan y María, bajo el título ‘Pasado, presente y futuro de Escuelas Activas’, donde dejaron claro que el proyecto sigue muy vivo y en constante evolución.

A ello se sumaron las experiencias compartidas por docentes de centros como San Ginés de la Jara de Cartagena, Severo Ochoa de Murcia, La Paz de Yecla o El Garbanzal de La Unión, que mostraron cómo estas iniciativas ya están transformando el día a día de sus alumnos.

Otro de los grandes protagonistas fue el entorno. El Mar Menor se presentó como un auténtico recurso educativo, un aula abierta que permite trabajar la actividad física desde una dimensión emocional y de conexión con la naturaleza. Gracias a la colaboración con la Estación Náutica Costa Cálida, se puso en valor el potencial de las actividades náuticas como herramienta pedagógica.

La playa, además, se convirtió en un espacio de experimentación con deportes alternativos que los docentes pudieron conocer y practicar: desde el datchball, que combina dinamismo y estrategia, hasta disciplinas como crashaved o proyectos como ‘Nano Nana’ y ‘Halterokids’, que demuestran que la fuerza y la coordinación pueden integrarse en el currículo de forma atractiva y eficaz. También disfrutaron de la actividad de jumping en la playa gracias a Mª Carmen Belmonte y a Sergio, unos torbellinos de energía que revolucionaron a todos los docentes asistentes .

En la clausura de las jornadas David Andreu, cantante y autor del himno de Escuelas Activas, actuó ante los más de 250 docentes y apoyándose en María, creadora del programa, consiguieron que nadie se quedara quieto y todos cantaran y bailaran este himno tan activo. Sin duda, la guinda final con la que se dio colofón a una jornada inolvidable para todos los asistentes.

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Y esto aún no había acabado: las II Jornadas Escuelas Activas se extendieron al día siguiente. Muchos de los participantes del viernes continuaron un día más y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y Alfonso Gallego, disfrutaron de una ruta turística por Cabo de Palos que finalizó con un brunch en el Hostel SupUp, la forma perfecta de dar por concluidas unas increíbles jornadas educativas llenas de aprendizaje, diversión y ocio activo.