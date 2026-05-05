género y trastorno del espectro autista

Esta es la última entrega de la crónica sobre el VI Congreso Internacional de autismo celebrado en la Región de Murcia en marzo de 2026. En este artículo nos centraremos en las ponencias dedicadas a la sexualidad y las diferencias de género en el autismo.

El ponente Agustín Illera Martínez de la Asociación GAUTENA propuso el tema: ‘Orientaciones relacionadas con la sexualidad en personas con TEA sin discapacidad asociada’. El ponente comenzó introduciendo mitos sexuales asociados al trastorno. Entre estos mitos destacó el que las personas con TEA son asexuadas. Es un mito, pues mantienen interés en el amor y la sexualidad. Desarrolló la idea de que en la población TEA se observa una mayor diversidad sexual ya que tienden a no cumplir con los estereotipos esperados, tanto sexuales como de género. Un porcentaje de las personas con TEA no se sienten cómodas en las categorías sexuales y de género tradicionales. No son asexuados pero pueden tener una menor tasa de deseo sexual. En el adolescente autista puede producirse una mayor ansiedad social derivada de las relaciones sexuales y de lo que se espera que hagan a esas edades.

Por otro lado, el ponente comentó que se produce una tasa mayor de riesgo de abuso sexual en la población TEA. Esta vulnerabilidad proviene de algunos factores como: poseer un diagnóstico tardío; dificultad para distinguir entre personas intimas y conocidos; no tener un instinto para decir «no»; la literalidad en el lenguaje y su dificultad para entender segundas intenciones; malinterpretar las conductas del otro. El profesional propone que las personas autistas reciban una educación sexual integral para prevenir los abusos y para fomentar un desarrollo integral con el objetivo de que si lo desean puedan tener relaciones de pareja saludables.

El resto de la ponencia la dedicó a enumerar recursos y programas de educación sexual en el autismo. Destacamos: programas de intervención en habilidades sociales: PEERS; UCLA; SSIC. Programa de relaciones afectivas: DATING PROGRAM, enfocado a la elección de pareja. Programa de modelo de comportamiento social: SSST, aporta videos con modelado.

A continuación siguió el simposio ‘Autismo, perspectiva de género y regulación emocional’, moderado por la doctora Sonia Martínez Sanchis. Se observan diferencias de género en el autismo. El diagnóstico TEA se ha asociado a un perfil masculino y se ha infradiagnosticado a la mujer. Con los avances científicos ahora podemos hablar de una relación de 2:1. El diagnostico en mujeres es muy importante pues les permite reconocerse y entenderse y así recuperar su identidad, pudiendo acceder a intervenciones que mejoren su calidad de vida, pues un mal diagnóstico o la ausencia de este, puede llevarles a situaciones patológicas.

Las diferencias más significativas entre hombres y mujeres autistas son:

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Comunicación social: las mujeres TEA se camuflan más y mantienen una mayor comunicación y deseo de interacción social. Una mayor imitación social, observan las conductas de los demás y las imitan para integrarse, lo que conlleva un desgaste de energía mayor. Se produce un mayor juego social y simbólico aunque suelen dirigir el juego. Poseen más temas de interés de tipo social y un menor número de conductas repetitivas. Todo esto les provoca mayor desgaste emocional, lo que conlleva a una sobrecarga como factor clave para su desregulación.