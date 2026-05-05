Educación acerca el teatro a 10.000 alumnos este curso con ‘Vamos al Teatro’

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de Educación, ha acercado el teatro a más de 10.000 alumnos de los centros educativos del municipio a través de la iniciativa ‘Vamos al Teatro’, que un año más, en esta XV edición, ha programado representaciones adaptadas a las distintas edades de los escolares. Estas funciones se han realizado desde octubre en el salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y se han representado tanto en castellano, como en inglés. Este año, como novedad, se han incorporado algunas de las propuestas también en francés.

En total, se han representado 16 funciones, dirigidas a todos los tramos de edad, desde los 3 a los 18 años. Obras clásicas, musicales, magia o títeres son algunas de las disciplinas artísticas que los más pequeños y jóvenes han podido disfrutar en el espacio cultural. El teatro se convierte así en una herramienta educativa de gran valor, y ofrece una experiencia divertida y enriquecedora a los jóvenes, donde el idioma sale del aula para convertirse en espectáculo.

Aunque por el salón de actos del Luzzy han pasado estudiantes de una gran variedad de centros educativos, la semana pasada clausuraron la temporada los alumnos de CEIP San Francisco Javier, CEIP Virgen del Carmen, Alma Montessori, CEIP Antonio Machado, CEIP San Félix, CEIP La Concepción y Adoratrices.

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La iniciativa cuenta con el patrocinio de Cajamar Caja Rural y la empresa Educateatro. Desde que en el curso 2010/2011 se iniciara esta colaboración con una oferta de diez obras de teatro, y una participación de 22 centros educativos y 2.900 escolares, año tras año se han ido superando estas cifras hasta alcanzar las actuales.