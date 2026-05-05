El CEIP Ntra. Señora de Fátima de Molina de Segura difunde el Banco de Tierras ‘Renace la Huerta’

El Ayuntamiento de Molina de Segura pone en marcha el Banco de Tierras ‘Renace la Huerta’, una iniciativa que pretende poner en valor los terrenos de cultivo perdidos en la huerta tradicional, intentar dar solución a la problemática agroambiental derivada del abandono de estas tierras, así como contribuir al mantenimiento del paisaje agrario local de la huerta y a la preservación de la tradición y prácticas agrícolas locales.

Promovido desde la Concejalía de Medio Ambiente y la Asociación de Vecinos Huerta de Molina, el Banco de Tierras ‘Renace la Huerta’ cuenta con la colaboración del CEIP Nuestra Señora de Fátima. El alumnado del tercer ciclo de este centro ha diseñado la campaña de difusión de esta iniciativa, como actividad de su proyecto de Aprendizaje Servicio en torno al agua, el río y la huerta.

La iniciativa fue presentada en rueda de prensa la pasada semana en el centro educativo por el edil de Medio Ambiente, José Manuel Hernández, la concejala de Educación, María Hernández, el representante de la Asociación de Vecinos Huerta de Molina, José Antonio Cano, la jefa de estudios del CEIP Nuestra Señora de Fátima, María Fran Cantón, el coordinador del tercer ciclo del centro, Javier Arabit, y cuatro alumnos de 5º y 6º curso de Educación Primaria.

Los estudiantes de 5º y 6º han diseñado diversos materiales divulgativos impresos, como carteles o flyer, piezas audiovisuales y digitales, como un interesante video promocional, banner web, imagen para redes sociales y la web del proyecto. También colaborarán en la distribución de flyers y colocación de cartelería.

El Aprendizaje Servicio en el que se enmarca la creación de esta campaña de difusión es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad. Los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Dentro de esta propuesta educativa, el alumnado ha colaborado también con la Concejalía de Medio Ambiente y la Asociación de Vecinos Huerta de Molina en la recogida de residuos en los caminos de la huerta y la colocación de cartelería informativa sobre la recogida selectiva de residuos junto a los contenedores. También ha realizado una plantación de especies de ribera, como olmos, álamos y fresnos en el Soto de la Hijuela, a orillas del río Segura.

El centro educativo, dirigido por Francisco Peñalver, apuesta firmemente por las metodologías activas en las que el alumnado es el protagonista de sus aprendizajes, tal y como muestran los proyectos basados en la metodología Aprendizaje y Servicio que cada curso ponen en marcha en colaboración con diversas instituciones, entidades y asociaciones.

La Asociación de Vecinos Huerta de Molina, por su parte, de la mano de su Junta Directiva, ha contribuido a dar un nuevo impulso al Banco de Tierras que las concejalías de Agricultura y Medio Ambiente ponen en marcha. Colaboración que esta asociación viene prestando desde su creación proponiendo e implicándose en la protección y recuperación de la huerta de Molina de Segura, sus valores paisajísticos, ambientales, históricos y culturales para garantizar su pervivencia como legado para las generaciones futuras, y como recurso para la dinamización económica ligada al ecoturismo y a la agricultura.

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El Banco de Tierras de Molina de Segura se configura a modo de registro administrativo de carácter público de parcelas aptas para la explotación agrícola. Los propietarios pueden inscribir en él su finca para encontrar a alguien dispuesto a trabajarla.