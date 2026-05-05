El CEIP Juan Carlos I de Llano de Brujas celebra su 50 aniversario

El CEIP Juan Carlos I de Llano de Brujas llevó a cabo la conmemoración de su 50 aniversario con unas jornadas tremendamente especiales celebradas entre el 27 y el 30 de abril. Durante estos días, la comunidad educativa tuvo la oportunidad de disfrutar de un completo programa con numerosas actividades marcado por la convivencia, el aprendizaje y la diversión.

El alumnado participó en juegos tradicionales, representaciones teatrales, la elaboración de vídeos y entrevistas sobre la historia del centro, y visitas a exposiciones que recorrían la historia del colegio, acercando a los más jóvenes a sus raíces y evolución. Además, los estudiantes dejaron sus mensajes en el árbol conmemorativo del aniversario, bajo el título ‘Palabras que florecen, medio siglo de enseñanza’, aportando recuerdos, deseos y reflexiones que simbolizan la historia y el futuro del centro. Uno de los momentos más destacados fue la visita de antiguos alumnos ilustres, entre ellos el campeón del mundo de marcha, Miguel Ángel López, cuya presencia sirvió de inspiración para los estudiantes.

Las jornadas culminaron el 30 de abril con un gran día festivo abierto a toda la comunidad educativa. A lo largo de la jornada, se organizaron numerosos juegos y actividades, además de un paseo en trenecito por la localidad.

También tuvo lugar el acto oficial de conmemoración del aniversario, que incluyó un recital en panocho que acercó a los asistentes a las raíces locales, intervenciones de todos los sectores de la comunidad educativa y de instituciones de la localidad, la interpretación del himno del 50 aniversario, la entrega de los premios del concurso de dibujo y redacción y el cierre de la cápsula del tiempo con el mensaje «abrir en 2051».

El evento finalizó con un almuerzo de convivencia en el que participaron familias, antiguos alumnos, profesorado jubilado, antiguos compañeros y el claustro actual, poniendo el broche de oro a una celebración muy especial.

Bajo el lema ‘50 años educando con el corazón, construyendo futuro’, el CEIP Juan Carlos I de Llano de Brujas reafirmó su compromiso con la educación y su papel como pilar fundamental en la comunidad. Y es que, sin duda, fue un aniversario para recordar y el centro tiene un futuro prometedor por delante.

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