El Ayuntamiento de Águilas realiza charlas informativas en los colegios para prevenir el absentismo escolar

Desde el Programa Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar Temprano en el municipio de Águilas, cofinanciado por la Unión Europea a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se llevaron a cabo charlas informativas en los centros de Educación Primaria del municipio, con el objetivo de prevenir el absentismo escolar y evitar el abandono en el paso del alumnado de Primaria a Secundaria.

Estas sesiones se dirigieron a alumnos de 6º de Primaria, ofreciendo orientación y acompañamiento en un momento clave de su proceso educativo como es el paso de la etapa de Primaria a la etapa de Secundaria. Durante las charlas se puso especial énfasis en la importancia de la continuidad de los estudios.

Asimismo, se informó de una forma detallada sobre el proceso de solicitud de centro educativo para la etapa de Secundaria, resolviendo dudas y facilitando herramientas para una correcta solicitud.

Además, se comunicaron a los alumnos los recursos educativos disponibles en el municipio, así como la oferta de actividades deportivas, con el fin de fomentar el desarrollo integral de los menores y reforzar su vinculación con el entrono educativo y social.

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Con esta iniciativa, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Águilas busca reafirmar su compromiso con la educación y la prevención del abandono escolar, apostando por una transición acompañada y segura hacia la Educación Secundaria.