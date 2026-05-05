Agentes Tutores conectan con valores en Molina de Segura

La Asociación Regional de Agentes Tutores de la Región de Murcia tuvo una destacada participación en la XVIII Semana de la Salud, Educación y Deporte 2026 celebrada en Molina de Segura, un encuentro que ha reunido a numerosos centros educativos, profesionales y familias en torno a la promoción de hábitos saludables, la educación y el deporte.

Durante los días jueves 23 de abril por la tarde y viernes, el stand de la asociación se convirtió en un punto de encuentro vivo, cercano y participativo. Allí, agentes tutores compartieron su labor diaria con la ciudadanía, acercando su trabajo a jóvenes, docentes, madres y padres que se acercaron con curiosidad e interés.

Los más pequeños vivieron la experiencia con especial ilusión, participando en actividades lúdicas, vistiéndose de agentes y descubriendo de forma amena y educativa la importancia del respeto, la convivencia y la prevención. Todo ello acompañado de material divulgativo y recursos que ayudaron a transmitir el mensaje de forma sencilla y cercana.

Han sido jornadas intensas, llenas de sonrisas, fotografías y encuentros que refuerzan el valor del trabajo preventivo y educativo que desarrolla la asociación en la Región de Murcia. Una presencia que no solo informa, sino que conecta, emociona y deja huella.

Desde la Asociación Regional de Agentes Tutores se agradece profundamente la acogida y la participación de todas las personas que se acercaron al stand, y se reafirma el compromiso de seguir presentes en este tipo de iniciativas, donde la educación, la salud, el deporte y los valores se dan la mano como pilares fundamentales de una sociedad más segura y consciente.

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