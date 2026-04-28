Viaje escolar a Mursiya con el arqueólogo Julio Navarro en el CEIP Ntra. Sra. de Las Lágrimas

En una actividad enmarcada en la programación escolar conmemorativa de Murcia en su 1200 Aniversario, el arqueólogo e investigador murciano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, Julio Navarro Palazón, tuvo un encuentro telemático con alumnos de quinto curso de Educación Primaria del CEIP Nuestra Señora de Las Lágrimas, en Cabezo de Torres. Fue una actividad de ampliación de conocimiento sobre las figuras históricas de Abderramán II, como fundador de la ciudad capitalina en el año 825, e Ibn Mardanis, conocido como el rey Lobo, así como sobre el legado de aquella época. La actividad estuvo tutorizada por el maestro Antonio J. Salmerón.

Navarro se refirió al Castillejo de Monteagudo como «un residencial palatino ocasional de Ibn Mardanis, desde donde enorgullecerse de su entorno productivo agrícola, con la ciudad de Murcia como telón de fondo», y con construcciones de corte militar próximas, en una época floreciente, cuando los temidos almohades estaban relativamente cerca.

Albercas, acequias, jardines y una Almunia de Larache, que Navarro considera «posterior e inacabada», acuñada a Ben Hud, en el siglo XIII, enmarcada en «una amplia zona palatina de recreo».

Con respecto a los hallazgos localizados en la vecina Cabezo de Torres, Navarro apunta a que «pudieran ser anteriores».

En cuanto a la muralla que protegía la ciudad de Murcia, Navarro afrma que «apenas quedan restos de la primera construcción, pues era de materiales muy débiles», y recomienda la visita al trozo que se conserva junto al Mercado de Verónicas, como más visible, aunque existen otras localizaciones, como la que se halla, musealizada, bajo la Iglesia de Santa Eulalia.

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Los alumnos plantearon varias cuestiones referidas a estos y otros aspectos de interés, que, de manera asequible, les respondió el arqueólogo murciano, perfecto conocedor del terreno, ya que dirigió varias excavaciones en la zona de Monteagudo y cuenta con varias publicaciones relacionadas.