Simposios y ponencias sobre el trastorno del espectro autista

En este artículo continuamos con el resumen de las ponencias y simposios del VI Congreso Internacional de autismo celebrado en Murcia.

La mañana del viernes del 13 de marzo continuaba con la ponencia ‘Efectos de un programa de estimulación multisensorial en la conducta de los niños con trastorno del espectro autista’, de la doctora en Educación María Dolores Cárcel. La ponente comentaba que una de las manifestaciones del TEA eran las alteraciones sensoriales, es decir, una respuesta atípica a los estímulos sensoriales. Estas alteraciones sensoriales pueden incapacitar más que otros parámetros de conducta. Estas se producen por un mal procesamiento en la integración sensorial. Así pues, encontramos personas que no son capaces de registrar los procesos sensoriales, otras que sí los registran pero no son capaces de modular o discriminar estímulos, por lo que pueden manifestar tanto hiporreactividad como hiperreactividad. Las consecuencias de estas dificultades son: mayor sintomatología de ansiedad y alteraciones en las rutinas diarias. La autora propone la estimulación multisensorial según el grado de afectación del TEA, desde una estimulación básica para las personas con grado 3 a incorporar otras estimulaciones más específicas en los grados 2 y 1.

La siguiente ponencia la llevó a cabo la doctora en Medicina Amaia Hervás: ‘Intervención en trastornos graves de conducta en el TEA: avances en farmacogenética’. La doctora comentaba que hay un alto componente genético en el TEA, lo que se traduce en una alta heredabilidad. Se conocen una serie de trastornos de conducta y dificultades asociadas al TEA como la heteroagresividad o autoagresividad, agitación, negativismo extremo, ruptura de normas. Por todo ello, un 20% de los adolescentes TEA han considerado suicidarse. La autora comenta que el suicidio está aumentando en el autismo, con mayor porcentaje en mujeres. Los factores del suicidio en TEA son: ansiedad debida a la desregulación constante y las alteraciones emocionales, insomnio, factores traumáticos, factores familiares, personas sin diagnóstico o con diagnóstico tardío, acoso escolar: tanto en el presente como en la adultez por la rumiación de pensar que de pequeños fueron acosados. El TEA manifiesta comorbilidad con otros trastornos como el TDAH, los tics, TOC, trastornos del aprendizaje, trastornos emocionales, discapacidad intelectual, dependencia a los videojuegos y posibles síntomas psicóticos. Los aspectos cognitivos son clave en esta problemática, como es la extrema rigidez de pensamiento, las rumiaciones y la hiperreactividad. La autora propone estrategias de cambio como la adaptación del ambiente y en la intervención y realizar intervenciones específicas dentro del ámbito sanitario. Se han demostrado mayores efectos secundarios de algunos medicamentos en la población TEA (inhibidores de serotonina) y se está comprobando cómo los medicamentos afectan de otra manera en el autismo. Por último, nos presenta la Unidad de Hospitalización Terapéutica TEA, donde se trabaja con las personas TEA y la familia a través de un equipo multidisciplinar.

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Matteo Bregonzio fue el siguiente experto con la ponencia ‘Cómo la IA puede analizar datos médicos heterogéneos, incluida la genómica, para predecir riesgos en autismo’. Hoy sabemos que un alto porcentaje de personas con TEA se ha autoinflingido daño o ha pensado en el suicidio. Con la IA se pueden recoger datos sobre los pacientes para tomar mejores decisiones. El objetivo es conseguir identificar las variables genéticas que contribuyen al suicidio o a la autolesión.