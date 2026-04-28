Lo que me regalaste con tu silencio

Me gusta cuando callas,

de Pablo Neruda

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.

Parece que los ojos se te hubieran volado

y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma

emerges de las cosas, llena del alma mía.

Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,

y te pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante.

Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:

déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio

claro como una lámpara, simple como un anillo.

Eres como la noche, callada y constelada.

Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.

Distante y dolorosa como si hubieras muerto.

Una palabra entonces, una sonrisa bastan.

Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

***

¿Has probado a adivinar

si lo que se dice

corresponde con lo que sentimos?

Hay miradas más sinceras

que las palabras expresadas,

y gestos que desvelan

lo que la palabra calla.

Por eso prefiero que calles

y me mires en silencio.

El lenguaje del silencio

esconde palabras calladas,

tesoros innombrables

que se adivinan en la mirada.

Si callo,

te escucho;

y si te escucho,

te miro.

Y al mirarte,

te percibo entera,

en ese lenguaje mudo

que revela lo que guardas.

Escucho tu corazón,

interpreto la música

que lo mece

y te abrazo con la mirada.

No necesito que hables,

ni que me digas cómo estás;

solo mírame en silencio,

porque mi corazón reconoce

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lo que tu silencio me regaló.