Rimacuentos, para divertirnos mientras te lo cuento
Lo que me regalaste con tu silencio
Mayte Muñoz Fortuny
Me gusta cuando callas,
de Pablo Neruda
Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.
Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.
Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.
Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
***
¿Has probado a adivinar
si lo que se dice
corresponde con lo que sentimos?
Hay miradas más sinceras
que las palabras expresadas,
y gestos que desvelan
lo que la palabra calla.
Por eso prefiero que calles
y me mires en silencio.
El lenguaje del silencio
esconde palabras calladas,
tesoros innombrables
que se adivinan en la mirada.
Si callo,
te escucho;
y si te escucho,
te miro.
Y al mirarte,
te percibo entera,
en ese lenguaje mudo
que revela lo que guardas.
Escucho tu corazón,
interpreto la música
que lo mece
y te abrazo con la mirada.
No necesito que hables,
ni que me digas cómo estás;
solo mírame en silencio,
porque mi corazón reconoce
lo que tu silencio me regaló.
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